Бруклин Бекъм заличи баща си
26-годишният син на Дейвид и Виктория Бекъм отново е във фокуса на таблоидите, след като нови снимки, публикувани от британския таблоид "The Sun“, показват видима промяна в една от най-личните му татуировки.
Става дума за голямата котва на горната част на дясната му ръка – татуировка, в която доскоро думата "dad“ беше изписана през нея. Под котвата стоеше и надписът "Love you Bust“ – галеното прозвище, с което Дейвид Бекъм нарича първородния си син. Именно този детайл години наред бе възприеман като символ на силната връзка между баща и син.
Сега обаче кадрите подсказват, че Бруклин лазерно е премахнал надписите, оставяйки котвата без посвещение. Малък детайл за страничния наблюдател, но сериозен знак на фона на вече разразилата се семейна вражда.
Само преди месец Бруклин направи остро изявление, в което открито заяви, че не иска да възстановява отношенията си с родителите си – думи, които бяха възприети като публично отричане от фамилията Бекъм. Премахването на татуировката сега изглежда като визуално потвърждение на тази дистанция.
Нито Бруклин, нито Дейвид и Виктория са коментирали официално новите снимки. Но за феновете на едно от най-известните семейства във Великобритания посланието е ясно – конфликтът вече не е само зад кулисите. Той е изписан, или по-скоро изтрит – директно от кожата.
Ring
преди 2 ч. и 25 мин.
Известността му стига до този татус. За какво и вие пищите за този тип.
