Брус Дикинсън запя "Ерген деда" на български език в зала 1 на НДК

Брус Дикинсън запя "Ерген деда" на чист български език под съпровода на кавала на Теодосий Спасов. Това се случи в събота вечер, на първия от двата напълно разпродадени спектакли "Концерт за група и оркестър от Джон Лорд и музиката на Deep Purple". Зала 1 на НДК бе домакин на събитието.



Изпълнението на популярната фолклорна песен от Петър Льондев беше голямата изненада на вечерта, коментираха фенове на рок музиката. Големият български кавалджия беше специално поканен от групата за това шоу, за да изпълни рок версия на "Ерген деда", но до последно не се знаеше, че ще звучат и вокалите на Дикинсън.



Вечерта започна с 50-минутен "Концерт за група и оркестър" от Джон Лорд, в който кратко соло имаше Брус Дикинсън.



Кулминацията на вечерта бяха няколко от вечните класики на Deep Purple - Pictures of Home, When a Blind Man Cries, Hush, Perfect Strangers. Бисът беше със Smoke on the Water.



Освен фронтмена на Iron Maiden и симфоничния оркестър "Кантус фирмус“ с диригент Пол Ман, на сцената бяха също Таня О’Калахан (Whitesnake) - бас китара, Джон О'Хара (Jethro Tull) - клавишни, Кайтнер Зи Дока (Ian Paice Band) - китара, Бернхард Велц - барабани (Ian Paice).



БТА съобщи, че още при пристигането си Брус Дикинсън е казал, че проектът с музиката на Джон Лорд е много важен за него, защото реализира огромната му страст към творчеството на Лорд и Deep Purple. Концертите в София са част от турне, което минава през Букурещ, Сараево, Загреб, Любляна и Оломоуц, както и няколко от големите мегаполиси в Бразилия.