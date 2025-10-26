ЗАРЕЖДАНЕ...
Брутален скандал между Брадъри
"На Георги цялата рода беше дошла"
На кадъра се виждат водещите Башар Рахал и Алекс Богданска, както и Марио по време на предаването.
Георги Марков очевидно не прие шегата добре и отговори остро в лично съобщение до Марио:
"Никой не беше дошъл, стига писа глупости, п*дал! Публиката си е била лично моя, а това, че Ванков ти даде наградата, е друг въпрос."
В последващите съобщения Георги допълва, че не си позволява подобни публикации и защитава близките си:
"Не си позволявай да качваш такива сторита за мен и рода ми. Затова никой от съквартирантите не те обича, Марио. Бай бай."
Марио пък не остана длъжен и сподели чата публично, придружен с надпис:
"Както казва масата - лоша реклама няма. Хайде, Жоре, моля, имаш си своите фенове и се поддържате като роми, моля."
Скандалът те първа предизвика вълна от реакции сред феновете на шоуто, които бързо започнаха да коментират кой е "виновникът" за новата драма между бившите съквартиранти, пише "България Днес".
