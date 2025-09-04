Бъдещето на Меган Маркъл виси на косъм

© Изглежда, че лайфстайл шоуто на Меган Маркъл в Netflix в момента е изправено пред големи "турбуленции", а представителят на Pundit Arena, Джо Лайънс, току-що "издаде предупреждение".



Тя коментира очевидните опасности, които сякаш дебнат, в разговор с Express US, цитирани от Geo.tv.



Относно втори сезон на "С любов, Меган“ и класацията му по гледаемост, Лайънс заяви: "С любов, Меган“ е в процес на преглед от Netflix, вероятно е вече да сме видели последния сезон.“



Като заключение представителят каза още, че "се очаква сериалът да бъде спрян след втори сезон, бъдещето му изглежда несигурно и вниманието сега се измества към това какво ще прави Меган по-нататък“.