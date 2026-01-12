България ще участва във втория полуфинал на "Евровизия" във Виена. На 14 май нашият представител ще се бори за място на големия финал във Виена с още 14 други изпълнители.На сцената ще излязат още представителите на Армения, Румъния, Швейцария, Азербайджан, Люксембург, Чехия, Албания, Дания, Кипър, Норвегия, Малта, Австралия, Украйна и Латвия.Тазгодишното издание на "Евровизия" е бойкотирано от няколко държави, включително Испания - една от т.нар. "Големи пет", след като от Европейския съюз за радио и телевизия разрешиха на Израел да участва, въпреки призивите това да не се случва заради войната в Газа, припомня БНТ.