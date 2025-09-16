Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Българка е втора по красота в Европa
Автор: Екип Burgas24.bg 20:53Коментари (0)28
©
Българката Петя Дамянова е втора по красота в Европа на финала на "Мисис Европа“, който се проведе у нас.

Събитието събра 18 финалистки от различни европейски държави. България за пореден път блесна на европейската сцена на красотата. На провелия се у нас престижен конкурс "Мисис Европа“ българска участничка бе избрана за втора по красота в Европа. Тя е финалистка от "Мисис България“, което ѝ дава автоматичното право да се състезава на международния финал. Красавицата е от Варна, омъжена е и е майка на две деца.

В конкурса участваха 18 хубавици от целия европейски континент. За победителка бе избрана представителката на Естония - Ангелина Мисуро, която пристигна у нас след истинско изпитание. При прекачване на полет във Варшава тя бе задържана заради извънредни мерки за сигурност, свързани с руски дронове, и прекара цели девет часа на летището без багаж. Това обаче не попречи на естонката да впечатли журито и да се класира на първо място. Наградата за най-красив национален тоалет бе спечелена от представителката на Турция, а за най-автентичен костюм – от претендентката на Португалия, която се появи в оригинален костюм от XVIII век, използван по време на ритуални танци в Португалия.

Конкурсът се проведе в два тура, като най-атрактивната част от програмата бе дефилето с националните костюми, в което дамите представиха своята културна идентичност и традиции. Момичетата прекараха в България седмица. Имаха възможност да се запознаят с различни исторически забележителности, както и да опитат традиционната българска кухня. “Заведохме ги и в корейски ресторант, където им готви личният готвач на корейския посланик", казаха родните организатори, цитирани от Телеграф.



Още по темата: общо новини по темата: 1034
16.09.2025 »
16.09.2025 »
16.09.2025 »
16.09.2025 »
16.09.2025 »
16.09.2025 »
предишна страница [ 1/173 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Любима водеща се завръща ударно на екран
19:21 / 16.09.2025
Почина Робърт Редфорд
15:29 / 16.09.2025
След 4 дни идва в България
13:08 / 16.09.2025
Захари Бахаров излиза от затвора
10:08 / 16.09.2025
Съседка на Мерилин Монро: Чакаха момента, в който да нанесат удар...
09:46 / 16.09.2025
Пари идват при тези зодии днес
09:03 / 16.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Първата българска електрическа яхта, създадена в Бургас, вече е факт и прави фурор в Кан
12:21 / 14.09.2025
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа"
10:50 / 15.09.2025
Бургас посреща тържествено свещения пояс на Пресвета Богородица
06:00 / 14.09.2025
Шофьор за средната скорост: Толкова кошмарно пътуване на магистралата никога не съм имал
12:19 / 14.09.2025
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
10:26 / 16.09.2025
Днес ще има промени в движението на градския транспорт на Бургас
05:30 / 14.09.2025
Актуални теми
Опасен ли е популярният сред младежите в България райски газ?
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Формула 3 сезон 2025
Туризъм
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: