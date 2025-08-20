Новини
Българска компания създаде портативен ЕКГ апарат, позволява пациентът да се прегледа сам
Автор: Велизара Ангелова 15:26Коментари (0)25
© iStockphoto
Една малка българска компания за изследвания в областта на медицината успява да постигне своята амбициозна цел - да създаде портативен телеметричен ЕКГ апарат, който улеснява ранната диагностика на кардиологични заболявания и помага за спасяването на човешки живот. С помощта на апарата пациентът ще може да се преглежда сам в домашни условия и да предава своите данни дистанционно до лекар.

Устройството е иновативно медицинско изделие от клас 2а според новия Европейски регламент. Разработено е от колектива на лабораторията по "Биомедицинско инженерство“, която е в състава на Център за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии към Технически университет – София. Научното му изследване бе проведено в УМБАЛ "Александровска“ от проф. д-р Емил Манов и д-р Красимира Кощикова – специалисти по кардиология в Клиниката по пропедевтика на вътрешните болести, съобщиха от лечебното заведение. По думите им всеки пациент вече ще може да записва своето ЕКГ и да го предава под формата на звуков сигнал през телефона до лекар, който може да го разчете и да даде насоки. Това улеснява навременното откриване, дистанционния мониторинг и превенцията на сърдечно-съдови инциденти, което се оказва съдбоносно в условията на пандемия или в отдалечени райони, обясняват специалистите.

Освен медици и инженери, екипът зад проекта на Иновато Клиникъл включва патентни адвокати, ИТ специалисти и продуктови дизайнери. Проектът за внедряване на жизненоважния апарат ще бъде завършен до края на годината, когато се планира и пускането му на пазара. За да могат българските пациенти да се възползват максимално от апарата за телеметричен ЕКГ мониторинг, създателите му полагат усилия иновацията да бъде включена в списъка с медицински изделия и медицински услуги, които се финансират от НЗОК.








Все още няма коментари към статията.
Статистика: