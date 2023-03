© Facebook виж галерията Една от причините да помним с носталгия златните български заглавия като "Войната на таралежите" и "Васко да Гама от село Рупча" е именно емблематичните песни на Асен Кисимов. За да се възобнови изцяло добрата традиция, новият български игрален филм "Случаят Тесла" на режисьора Андрей Хадживасилев представя своята детска песен "Заедно с теб", част от официалния му саундтрак. Песента е авторска на 16-годишната Поли Иванова, която изпълнява и главната роля на Рая във филма, съобщават от пресцентъра на Детска филмова продукция "Случаят Тесла".



Поли се обучава да свири на пиано и да пее още от 7 годишна. Участва в един от сезоните на "България търси талант" и "Големите надежди", от където тръгва популярността й в социалните мрежи. Едва 10-годишна получава покана от екипа на Фондация "Димитър Бербатов" да открие мача бенефис на Димитър Бербатов на НС "Васил Левски" пред хилядна публика. Видеото от мача We Will Rock You, в нейно изпълнение е гледано над 50 милиона пъти. А YouTube каналът й има над 167 000 последователи. Първоначално Поли залага на популярни кавъри, а в последствие и на авторски песни. До момента има вече четири такива.



От днес във всички музикални платформи е достъпен и оригиналният саундтрак на филма "Случаят Тесла" с композитор Георги Стрезов. Оригиналната музика е над 70 минути, записана на живо с участието на музикантите от Sofia Session Orchestra & Choir.



На 18 март (събота) "Случаят Тесла" ще има ексклузивна прожекция на 27-ия София Филм Фест, която ще открие специалната филмова програма "СФФ Деца", чийто селекционер е режисьорът Андрей Хадживасилев. Филмът тръгва в кината в цяла България от 31 март 2023 г., разпространяван от "Александра Филмс“.



"Случаят Тесла“ спечели наградата на публиката за най-добър филм в конкурсната програма на 40-ото юбилейно издание на Фестивала на българския игрален филм "Златна роза“. Във филма участват: Мартин Паунов, Поли Иванова, Борис Минков, Деан Стойков, Йоан Стойков, Рая Георгиева, Фани Узунова, Неда Спасова, Мартин Гяуров, Любен Чаталов и Николай Върбанов. Сценарият е дело на Виктория Пенкова и Пламена Велковски, оператор е Божидар Симеонов, композитор – Георги Стрезов, а продуценти – Пламен Йорданов и Андрей Хадживасилев. Филмът е реализиран с подкрепата на: ИА НФЦ, БНТ, Столична Община, Природен парк "Витоша“, ЧСУ "Цар Симеон Велики“, Книжарници "Сиела“, DM, MBG Toys, Esteta Interiori, Grand Optics, Netpeak, Скаутите на Шумен "Мадарски конник“ и Скаутски клуб Compass – Варна.