ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Българският кечист Русев няма спирка с победите в WWE
Звездата ни в развлекателния спорт надделя над Круз дел Торо на събитието "WWE Main Event", провело се тези дни в Спрингфилд, Масачузец, САЩ.
Срещата продължи 6 минути и 43 секунди игрово време. Пловдивчанинът я приключи с хватката си за предаване "The Accolade".
На феновете на спорта направи впечатление, че зрителите в залата започват все повече да харесват играта на българския атлет и да скандират неговото име.
След завръщането си в Световната федерация по кеч Миро имаше няколко срещи, в които не получи подобаваща реакция и се
Тези слухове обаче явно не са реалност, защото той е главен претендент за интерконтинанеталната титла, която е притежание на сина на легендата Рей Мистерио - Доминик Мистерио.
Двамата дори се "захапаха" сповестно на едно от събитията на WWE!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 217
|предишна страница [ 1/37 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Яжте по 150 грама ориз всеки ден
12:46 / 22.09.2025
Хороскоп до 28 септември
11:06 / 22.09.2025
Специалист: През есента приемайте селен, цинк и витамин D. Премин...
10:04 / 22.09.2025
Празник е! Две красиви имена имат повод да почерпят
08:26 / 22.09.2025
Частично слънчево затъмнение ще озари небето довечера
20:25 / 21.09.2025
Красива журналистка на NOVA се омъжи
20:25 / 21.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Българин: Не знаех, че има такава глоба, за първи път разбирам!
09:43 / 21.09.2025
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:04 / 20.09.2025
Община Бургас с отличие
10:12 / 20.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
11:50 / 21.09.2025
Голям пожар в Южната промишлена зона в Бургас
14:41 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета