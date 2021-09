Бургас отново изживя музикалната магия, наречена Sofar

© Бургас отново бе домакин на таен концерт от поредицата Sofar Sounds. Форматът съществува в над 300 града по целия свят. Негово издание се проведе в Бургас за втори пореден път. Sofar Sounds представлява интимен концерт, в който публиката седи на земята и се наслаждава на изпълненията отблизо. Форматът подкрепя младите таланти, които създават авторска музика и точно такива бяха и участниците във второто издание в Бургас. Концертите се случват винаги на различно място. Тази година бе избрана новата Регионална библиотека "Пейо Яворов“.



Участници в концерта на Sofar Sounds бяха родни музиканти от Бургас и региона:



* Стилът на дует Paradox комбинира поезия с богати хармонии. Характерно за Симона Маринова и Диана Димитрова е влагането на елементи в песните от техниката и маниера на класическата китара, тъй като от 9 години я изучават професионално в музикални институции. Симона и Диана имат редица награди от международни събития и фестивали.



* “Прегърнат облак" е музикална група, която стартира през 2019 г. в Бургас с авторската музика на певицата Теодора Станчева. Записват музиката си на живо в природна среда. Едноименният албум на групата е записан и заснет в емблематични и красиви места в България – Морската гара в Бургас, Чудните скали и язовир Цонево, крепостта Акра и др. Музиката в албума е изградена от: вокал, китари, перкусии, виолончело и вибрафон. Музикалният стил на песните е мелодичен рок, с елементи на бардовата изпята поезия. В групата участват и бургаските музиканти: Асен Хайдутов /перкусии/, Евелина Савова /чело/, Ивайло Нинчев /китара/, Тодор Тодоров / китара/. Композициите на песните, текстовете и вокалното изпълнение са дело на Теодора Станчева, известна на бургаските меломани от участието си в рок група Bee in the bonnet.



* Атанас Кателиев в български певец, автор на текстове и песни. Кариерата му започва през 2019 г., след като става победител в "The Voice Bulgaria". През октомври месец 2021 г. предстои да представи първия си самостоятелен албум, който ще е изцяло на български в поп, фънк, соул стил.



Sofar Sounds се проведе в Бургас с подкрепата на Община Бургас.