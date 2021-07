Бургас отново ще бъде столица на джаза

© Флора Бургас



0 коментара за Флора Бургас Приморски парк Събития в обекта: Джаз в Бургас 2021 20:00/16.07.2021 Виж всички 7 събития в Флора Бургас



Само на метри от брега – на открита сцена в Експозиционен център "Флора", фестивалът "Джаз в Бургас" ще очаква своите фенове. Програмата включва четири незабравими вечери с музиканти от световна величина. Началото ще бъде дадено този днес от 20:00 ч. с изпълненията на Майк Сакс, Desi&The Shiny Stockings и Октет "Пловдив“.



Следващата вечер сцената ще бъде завладяна от Фънки Миръкъл и ДАЙО. Музикалните пътешествия продължават и в две поредни вечери през август. На 20 август на същото място в същото време на сцената ще излязат Бургас Биг Бенд, Love to Eartha, Костов трио. А на следващия ден – 21 август, публиката ще се срещне с джазмените от Lost & Found и от Some Story.



Организатор на фестивала "Джаз в Бургас" е Община Бургас, със съдействието на неуморните Маргарита Димова - Манова и Маруся Русева от "Арт мюзик ателие" и с финансовата подкрепа на Министерството на културата.



"Вече повече от 15 години моята работа е свързана с джаз музиката. Обичам това изкуство! Обичам музикантите - нашите, българските, изключителни музиканти, които създават истински шедьоври в импровизацията. Много обичам Бургас и искам този фестивал да стане причина хора от всякъде да идват специално, за да се възхитят на града и, разбира се, на джаз музиката. Това е, което ме кара, въпреки всичко, да продължавам да работя за джаз музикантите, за джаз музиката, за джаз публиката, за джаз афиша на Бургас", споделя Маргарита Димова.



През годините "Джаз в Бургас" се превръща в истинска визитна картичка за града. Доказателство за това е фактът, че музиканти от цял свят вече търсят бургаската сцена.



"Това много, много ме радва. Мнозина от тях са били част от "Джаз в Бургас" в годините, но макар често да се убеждаваме, че "не всичко е пари" , за да поканим чуждестранни звезди от световна величина, те – парите, са от решаващо значение. За щастие българските световни звезди на това изкуство ежегодно озаряват сцената на фестивала и това е изключително висока оценка за нашите усилия. Благодаря им!", допълва Маргарита.



Билети за фестивала се продават на каса "Часовника". Ценови категории: за ден - 20.00 лв., два дни - 35.00 лв., три дни - 45.00 лв., четири дни - 55.00 лв.



След концертите празникът ще продължава с джем сешън в Клуб "Модерен театър", намиращ се на ул. "Милин камък" №1, при вход свободен!



А ето и кратки визитки на музикантите, които този петък ще зарадват публиката край морето:



Майк Сакс



Милен Стойков (Майк Сакс) – саксофон



Никола Панчев – китара



Илия Тенев - клавишни инструменти



Радослав Терзийски – бас китара



Ленко Драганов – барабани



Милен Стойков (Майк Сакс) е саксофонист, флейтист и аранжор. Гастролира в Австрия, Германия, Швейцария, Скандинавските страни и Китай. Ориентиран е предимно в днешния смуут джаз и фюжън. В този стил той намира своите съмишленици – квартета X-Key. Формацията е основана от Ленко Драганов (барабанист, композитор и тонрежисьор) и Илия Тенев (клавишни инструменти). Бас китариста Радослав Терзийски и младия китарист Никола Панчев оформят убедително модерното звучене и концепция на състава. Всички са свирили и по европейски сцени. Участват във фестивалите "Долината на Орфей", Джаз фест "Долината на тракийските царе", "Хасково джаз фест" и др. Пътуват из страната и свирят в лайф клубове.



Тази година са участници в заключителната вечер на "Джаз Фест Банско" и "Есенен Джаз фестивал Плевен".



Програмата им включва имена като Брайън Кълбертсън, Джеф Лорбър, Ричард Елиът,



Грувър Уашингтън, Маикъл Лингтън, както и собствени аранжименти. Изпълненията им са динамични, мелодични и представени по техния атрактивен начин винаги са предизвиквали интереса и овациите на публиката.



Desi&The Shiny Stockings



Деси Андонова-вокал



Петър Георгиев-китара



Димитров Карамфилов-бас



Тримата музиканти са обединени от идеята да пресъздадат онези стил и чар, които са били част от културата на джаз музиката в периода между 1930 и 1945 г., известен още като "Златните години на суинга"!



След като завършва Mузикалнотo училище в София със специалност класическо пеене, Деси запява в първата си банда Scam съвместно с Рони от Насекомикс. Следва участие в проекта Plastic Hi Fi.



През 2000 година, започва да колекционира грамофонни плочи, за да застане на сцената и като DJ Dessy. Заедно с Филип Александров ‘Fi’ (с когото работи в Scam и Plastic Hi Fi), Иво Стоядинов от Baby Face Clan и DJ Ramsey Hercules aka Birata създават проекта Phuture Shock, който им носи 2 албума: Playback (2002), получил наградата на MMTV за най-добър албум, и In and Out.



Петър Георгиев (Пешо Китарата) е музикант, който е популярен с красиви мелодии и широка усмивка. Завършва Джаз китара в Нов Български Университет, а после прекарва четири години в Ню Йорк, където завършва магистратура с Джаз китара в Queens College и свири с различни банди. От 2011г. насам, Петър е активен на родната сцена – редовно свири с най-добрите музиканти наоколо. Казва, че за него в музикален аспект: "…най-важно е да има добър груув, изпипан аранжимент и мелодични импровизации“.







Димитър Карамфилов завършва НМУ "Любомир Пипков“, а през 2006 - НМА "Панчо Владигеров“. Освен като музикант, той работи и като преподавател в катедра "Поп и джаз изкуство“ на НМА. Професионалният му път го среща с много български джаз музиканти – Милчо Левиев, Живко Петров, Теодосий Спасов, Христо Йоцов, Антони Дончев, Михаил Йосифов, Милен Кукошаров, Радослав Славчев и други.



През 2007 участва в композирането на музиката за спектакъла "Бежанци“ на Нешка Робева. Десет години по-късно представя авторския си проект – "Екология“.



Октет "Пловдив“



Мирослав Турийски- пиано



Венелин Георгиев- алт саксофон



Димитър Льолев- тенор саксофон



Мартин Ташев- тромпет



Владислав Мичев- тромбон



Николай Карагеоргиев- китара



Александър Леков- бас



Кристиан Желев- барабани.



Октет "Пловдив" е група създадена от пианиста и композитор Мирослав Турийски през 2015 година. В нея той е събрал едни от най-изявените и можещи пловдивски джаз музиканти. От създаването си групата има многобройни изяви на повечето значими български джаз форуми, както като инструментална група, така и в партньорство с именити български солисти като: Петър Салчев, Орлин Павлов, Павел Терзийски, Свилен Ноев и Стефан Вълдобрев, с които специално са правени програми с оригинална музика и аранжименти. През 2020 година излиза дебютния албум на групата “Adventure" с авторска музика, написана и аранжирана от Мирослав Турийски.