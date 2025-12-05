Бургас завладява ефира на NOVA
Датата на излъчване не е случайна – на този ден Бургас отбелязва своя празник, а тази година той е под надслов "Всички празнуват Бургас“. По този начин - чрез музика създадена и в голямата си част изпълнена от бургазлии всички, които не могат да бъдат в града и да станат част от празника ще съпреживеят емоцията на Бургас чрез едни от най-емблематичните български популярни песни.
Концерт-спектакълът е посветен на няколко бележити годишнини на творци от Бургас. В него звучат песни по музика на Стефан Диомов, Георги Найденов – Гого, Константин Ташев и Иван Коларов и с поезията на Недялко Йорданов, Ваньо Вълчев, Пейо Пантелеев, Христо Фотев, Петя Дубарова и Иван Ванев. Симфоничен оркестър и бенд под вещото ръководство на бургазлията Маестро Георги Милтиядов, чието дело са и новите аранжименти на песните повежда зрителите в една музикална разходка във времето с едни от най-красивите български песни - "Момчето, което говори с морето“, "Не остарявай, любов“, "Телефонна любов“, "Моето мъжко момиче“, "Хълмът с лудата трева“, "Имало в Бургас“, "Здравей, как си, приятелю?“, "Бургаски вечери“ и много други. На телевизионния екран зрителите ще видят Орлин Горанов, Маргарита Хранова, Панайот Панайотов, Ева Найденова, група "Петте сезона“, Дани Огнянов, Марияна Добрева – Велева, Вениамин Димитров и Виктория Главчева. Водещи на концерта са Мина Илиева, Георг Киряков и Теодор Каракачанов. Събитието е със специалното участие на актьора Димитър Маринов, а сценарият е на Маестро Стефан Диомов.
