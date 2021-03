Бургаската следа в номинирания за "Оскар" Feeling Through

© Само преди ден, любителите на киното от целия свят с интерес насочиха погледи към актуалните номинации за наградите "Оскар". Тази година в листите, освен името на Мария Бакалова, се проследява и друга бургаска диря.



Тя отвежда до номинирания в категория "Игрален Късометражен Филм" - Feeling Through Сред екипа на продукцията е българското семейство - д-р Илиян Иванов, професор по психиатрия, и д-р Дана Проданова, стоматолог. От години те живеят в САЩ, развивайки се както в медицината, така и в изкуството - приложното изкуство, музиката и любовта към киното са неотменна част от техния живот.



Именно Feeling Through бе и откриващият филм на първото издание на провеждащия се в България International Portrait Film Festival (IPFF)! През ноември продукцията бе представена в градовете София, Пловдив и Варна като специален акцент - Филм- Посвещение на IPFF за 2020 година - заради значимата си кауза и дълбоката емоционална следа, която остава в своите зрители.



Feeling Through е творба на младия режосьор Дъг Роланд, а сюжетът ни кани в една уж обикновена нощ. Прави ни свидетели на случайната среща между две човешки същества и ни дава възможност да се вгледаме и вслушаме по-внимателно, по-топло, по- всеотдайно. Филмът е посветен на общността на глухонемите и незрящи хора, с вярата, че можем да й отдадем още много внимание, както и да научим безценни уроци от членовете й.



Главната роля във филма е поверена на Робърт Таранго - първият актьор, който е глух и сляп, и има централно присъствие в мащабна кино продукция. За Робърт, това артистичноначинание е сбъдната мечта. Откакто Feeling Through пътува сред множество фестивали и изяви на национално и международно ниво, Робърт Таранго е и своебразен посланик на целите и идеите на общността на глухонемите и незрящи хора.



Интересно е, че екипът на продукцията провежда още едно важно и обогатяващо



преживяване, което е директно включващо членовете на тази общност - The Feeling Through Experience - прожекция на филма, на съпътстващ документален филм за създаването му, както и дискусия с представителите на организации и институции за глухи и незрящи хора.



Именно с такава идея Feeling Through ще се срещне отново с българската публика презследващата есен, по време на едно от съпътстващите събития на International Portrait Film Festival 2021 - Отвъд екрана. То ще даде възможност на хора в локалния български контекст да се докоснат до историята на Feeling Through.



Защото филмът наистина заслужава пълнокръвен живот на екрана, а и отвъд, за да бъде посланието му чуто, преживяно и осмислено.