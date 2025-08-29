Новини
Бургаски художник е сред финалистите за "Артист на годината 2025" в Лондон
Автор: Екип Burgas24.bg 17:24Коментари (0)140
©
Бургаският творец Васил Янев – Грапуло продължава да покорява международната сцена на съвременното изкуство. Той е сред финалистите в престижния конкурс на "Британската Асоциация за Визуални изкуства (VAA) – "Артист на годината 2025“ в който тази година участие взеха над 10 000 художници от цял свят. До финалното класиране достигнаха едва 85 души.Творбата, с която е класиран на финала е озаглавена "Сам"/  Alone/.

Конкурсът, който се провежда за трета поредна година, отличава едни от най-талантливите и вдъхновяващи творци на нашето време. "Артист на годината“ е не просто награда, а възможност – със своя награден фонд, професионални курсове, членства и престижна групова изложба в Лондон за големия победител, инициативата подпомага кариерното развитие на художниците.

Категориите, в които се състезават финалистите, включват: "Най-добър международен художник“, "Най-добър професионален и утвърден художник“, "Най-добър нов и изгряващ художник“, "Награда по избор на членовете“ и "Пет високо оценени художници“, В тазгодишното издание за първи път се добавят и специални отличия за ключови стилове – "натюрморт, дива природа, абстрактно изкуство и пейзаж“.

"Тази година конкурсът привлече изключително силни кандидати. От над 10 000 подадени кандидатури бяха селектирани само 85, което говори за високо ниво и силна конкуренция“ – споделя Джесика Черази, куратор на съвременно изкуство в институции като "Гугенхайм Абу Даби“, и член на журито.

За Бургас това е гордост – талантлив творец да е сред най- забележителни представители на съвременното изкуство в света. 









Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
