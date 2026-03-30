Бургаски илюзионист е отличен с "ИКАР"
Признанието се присъжда от Гилдията за вариететно изкуство към Съюза на артистите в България за значим принос и развитие в областта на вариететното изкуство.
Наградата отличава дългогодишната му дейност, авторски спектакли и активното му участие в сценичния живот, с което допринася за популяризирането и развитието на жанра.
"ИКАР“ е сред най-високите отличия в българските сценични изкуства и се връчва ежегодно на изявени творци за техния принос и постижения.
Отличието е признание за последователната работа, творческата визия и отдадеността към вариететното изкуство.
Две красиви български имена и техните производни празнуват на 29 ...
23:00 / 28.03.2026
Даниел Върбанов: Отивам да застрелям двама-трима души
17:41 / 28.03.2026
"Като след Чернобил": Как Мария Силвестър и майсторите превърнаха...
17:40 / 28.03.2026
Изповедта на една икона: Деспина Ванди за "цената" на славата и н...
13:29 / 28.03.2026
Весела Бабинова: Скъсах синджирите
13:30 / 28.03.2026
