Йордан Димитров Янев – Зайн бе удостоен с най-престижното отличие в България – наградата "ИКАР“ за принос във вариететното изкуство.Признанието се присъжда от Гилдията за вариететно изкуство към Съюза на артистите в България за значим принос и развитие в областта на вариететното изкуство.Наградата отличава дългогодишната му дейност, авторски спектакли и активното му участие в сценичния живот, с което допринася за популяризирането и развитието на жанра."ИКАР“ е сред най-високите отличия в българските сценични изкуства и се връчва ежегодно на изявени творци за техния принос и постижения.Отличието е признание за последователната работа, творческата визия и отдадеността към вариететното изкуство.