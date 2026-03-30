Йордан Димитров Янев – Зайн бе удостоен с най-престижното отличие в България – наградата "ИКАР“ за принос във вариететното изкуство.

Признанието се присъжда от Гилдията за вариететно изкуство към Съюза на артистите в България за значим принос и развитие в областта на вариететното изкуство.

Наградата отличава дългогодишната му дейност, авторски спектакли и активното му участие в сценичния живот, с което допринася за популяризирането и развитието на жанра.

"ИКАР“ е сред най-високите отличия в българските сценични изкуства и се връчва ежегодно на изявени творци за техния принос и постижения.

Отличието е признание за последователната работа, творческата визия и отдадеността към вариететното изкуство.