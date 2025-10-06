Бургаският участник в "Ергенът: Любов в рая": Исках да стана популярен и го постигнах

© Бургазлията Валентин Петров приключи участието си в "Ергенът: Любов в рая", но зрителите ще го помнят още дълго покрай изцепките му в риалитито. В продължение на няколко седмици той мачкаше настървено силиконовите гърди на Емили, предлагаше й да снимат порно заедно и да правят деца в Германия, за да забогатеят от социални помощи. От неговата уста прозвуча и култовият комплимент "Гъзът ти е брутален!", от който на г-ца Шишкова й потече мед на душата, а очите й буквално заискряха.



Репортер на "Уикенд" се свърза през седмицата с колоритния батка донжуан и го помоли да коментира представянето си в праймтайма на Би Ти Ви. Поинтересува се и за любовните му подвизи в реалния живот, а го разпита и за професионалните му занимания понастоящем и в миналото.



- Вальо, изненадахте ли се, когато не получихте роза в "Ергенът: Любов в рая" и се наложи да напуснете риалити формата?







- Въобще не ме интересува! Не съм имал амбицията да оставам дълго в шоуто и да съм сред финалистите. Влязох във формата по-късно от останалите участници и целта ми беше да играя роля, с която да стана популярен. В един момент вече не можех да продължавам да се преструвам, просто не издържах. Дори в последните два епизода преди напускането ми спрях да правя глупости.



- Защо искате да станете популярен?







- За да си развивам бизнеса. Стремежът ми към популярност е причината да се правя на какъв ли не в "Ергенът: Любов в рая". В България, за съжаление, за да станеш известен, трябва да се преструваш на пълен идиот, тъпанар и интригант в социалните мрежи или в телевизионни формати. Като те хейтят, хората ти вдигат рейтинга, което беше и моята цел. Онези, които ме познават от години, са наясно, че нямам нищо общо с образа, който представих на зрителите. Точен съм и никога не съм лъгал. В реалността нямам и диалекта, с който говорех в шоуто.



- Нима наистина всичко е било само преструвка? Добър артист сте значи...



- Да, исках да стана популярен и го постигнах. Предложих на Емили да снимаме порно, да направим много деца в Германия и да получаваме социални помощи за тях напълно осъзнато - за да има интрига и жените да ме хейтят, че съм недостоен. Влизайки в ролята на тъпанар, исках и Емили да се отдръпне от мен, защото смятах, че няма да мога да я разкарам от себе си по друг начин. Целта ми беше тя да се откаже от мен, а после аз да кажа, че съм я разкарал. Публиката иска шоу и го получи. Явно това, което правех в предаването, се е харесало, защото, след като с Емили си тръгнахме от "Ергенът: Любов в рая", зрителите са недоволни.



- Невъзможно ли беше да избухне истинска любов между вас и Емили? Тя се зарадва на комплимента, който й отправихте - че има "брутален гъз"...



- Нямаше как да се влюбя. Влязох в предаването, за да направя шоу и да се говори за мен. На 22 години съм и няма как да търся жената на живота си в тв формат. Другите мъже бяха по-възрастни от мен и може от отчаяние да търсят любовта дори и риалити, но не и аз. Не ме интересуваше дали Емили ще се влюби в мен. Възможно е и тя да не е била искрена и да се е преструвала, но няма да говоря от нейно име. Според мен е добро момиче, нищо лошо не мога да кажа за нея. В реалити формат всеки може да играе двойна игра и да се преструва. Не изключвам и тя да си е имала свой сценарий.



- Докато двамата с Емили изпълнявахте задачата да снимате клип, тя си свали горнището на банския и доста се разгорещихте...



- Аз гонех целта си - да стана популярен.



- Обидно ли ви е, че наричат Чичко Тревичко и Барни Ръбъл?







- Не, изобщо. Лоша реклама няма, важното е да се говори и пише за мен, та хората да ме познават. Исках да ме хейтят и да правят мемета за поведението ми в "Ергенът: Любов в рая". Постигнах целта си и съм доволен. В реалния живот съм страшно дисциплиниран и сериозен. Близките ми знаят това, а мнението на другите изобщо не ме интересува.



- Казвате, че правейки се на тъпанар, сте търсел популярност, за да ви е по-лесно в бизнеса. С какво точно се занимавате?



- Родителите ми се занимават с продажба на леки коли от 1998 г. В момента една от най-големите автокъщи в Бургас е наша. Измислих си във визитката за "Ергенът: Любов в рая", че съм наргиледжия. Премълчах, че съм автотърговец, за да не разберат хората актьорската ми игра и крайната ми цел. Явно тактиката ми е била правилна, защото в последната седмица съм продал 10 автомобила. Помогнало е това е, че съм участвал в реалити формат и съм станал известен.



- Лъжа ли е и че сте барман, боксьор, модел, Мистър Варна?



- Барман съм и в момента. Това е допълнителната ми работа, с която за 5 часа си изкарвам още пари. Моят лаф е: "Ако не искаш да гледаш цената в магазина, не гледай времето, в което работиш". Мистър Варна не съм, а Мистър Камчия и Мистър Каварна. Темата за бокса, който тренирах 2 години като ученик, няма да я коментирам подробно. Ще кажа само, че имах качествата и желанието, но се оказа, че трябва да разчитам и на връзки, за да успея на ринга.



- От колко годишен работите?



- От 16-годишен. Първата ми работа беше в погребална агенция – там останах 1 година. След това станах личен шофьор на виден бизнесмен, няма да споменавам името му. Преди години започнах да помагам на нашите в автокъщата. Докарвам по поръчка от чужбина скъпи автомобили, както и други – по-обикновени коли.



- Кога си хванахте първото гадже? Колко сериозни връзки сте имал?







- На 13 си хванах гадже за първи път. Беше тийнейджърска любов, която не продължи много дълго. Най-дългата ми връзка е била година и половина. Сега вече търся нещо по-сериозно. Поставил съм си за цел до 2 години да си намеря сродната душа, половинка, с която да създам семейство и деца.



- Влюбвал ли сте се от пръв поглед в дами с "брутални" прелести?



- Не мога да кажа, че съм се влюбвал от пръв поглед. Първото нещо, което усещам към една жена, е симпатия. След това, ако държанието и характерът й ми допаднат, може и да се влюбя. В противен случай интересът ми приключва, колкото и красива и секси да е дамата. Два остри камъка брашно не мелят. Досега никога не съм зарязван, не съм плакал за жена. Все аз съм слагал край на връзките ми, виждайки, че чувствата ми са изстинали и нещата не вървят.



- Личи ли ви, когато сте влюбен?







- Личи ми от километри, когато съм влюбен. Държа се с жената до мен като с кралица, правя й подаръци. И на мен са ми подарявали гаджетата различни неща по всякакви поводи – за един месец от връзката, за 6 месеца, за празници и т.н. На 22 години съм, мога да изнасям и серенади. Най-важното за мен в една връзка е да няма лъжа и измама. Задължително ми е да бъдем честни един с друг. Дори човек да сгреши, трябва да може да си признае и да се извини. Мъж съм и винаги съм държал на честта си. Така съм възпитан - да не търпя лъжи.



- Когато вие сгрешите, извинявате ли се?







- Да, извинявам се. Не съм със самочувствието, че винаги съм прав. Човек не може да знае и да разбира от всичко. Мъжкарско е, когато сгрешиш, да осъзнаеш грешката си и да поднесеш искрено извиненията си.



- Какъв сте, когато сте ядосан?



- Ядосам ли се, не говоря. Мълча и броя наум, печеля време, за да се поуспокоя. Винаги съм успявал да се контролирам, никога не се е стигало до ексцесии.



- Родителите ви харесаха ли представянето ви в "Ергенът: Любов в рая"?







- Дядо ми е имал автокъща и татко от дете се занимава с коли. Майка ми е с висше образование, дълги години работеше като начална учителка. От родителите ми съм получил много добро възпитание - коренно различно от това, което показах в "Ергенът: Любов в рая". Когато се разбра, че съм одобрен за формата, предупредих мама и татко, че влизам за слава и че ще играя, за да я постигна. Те отлично знаят, че представянето ми беше просто роля.