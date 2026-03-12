Бургазлия е копродуцент на румънската комедия "Как хакнахме матурите", която тръгва по кината на 27 март
©
Филмът на режисьора Tudor Petremarin разказва историята на четирима гимназисти, които, макар и много различни, се обединяват около рискован план, с който вярват, че ще сбъднат мечтите си. С динамичен сюжет и колоритни персонажи лентата поставя въпроси за приятелството, любовта и границата между амбицията и морала, както и за цената на погрешните избори.
В главните роли зрителите ще видят Karina Jianu, Stefan Iancu, Ana Toda и Dragos Prundeanu.
Сюжетът проследява 17-годишната Софи (Karina Jianu) – отлична ученичка, приета да учи изкуствен интелект в престижен колеж в Швейцария. Когато разбира, че майка ѝ възнамерява да продаде семейната къща, за да финансира обучението ѝ, тя решава сама да събере нужните средства. Заедно със съучениците си Алекс, Амалия и Томица те измислят план – да продават онлайн темите за матурите ден преди изпитите.
Софи създава платформата, Алекс обещава достъп до информация чрез баща си от Министерството на образованието, Амалия осигурява банковата сметка за плащанията, а Томица популяризира услугата чрез своята онлайн общност от геймъри и стриймъри. Планът изглежда успешен, докато любовен триъгълник и неочаквани обрати не поставят приятелството им под сериозно изпитание.
Освен основния актьорски състав, във филма участват още Alexia Gales, Adrian Vancica, Maria Obretin, Serban Pavlu и Alex Zob.
Режисьор и продуцент на лентата е Tudor Petremarin, а копродуценти са Dobre Alexandru, Catalina Marin, Razvan Marin и Николай Урумов (Band of Friends Pictures). Сценарият е дело на Mihai Manescu и Tudor Petremarin, а оператор е Alexandru Dobre.
Разпространението на филма се реализира по договор № BG-RRP-11.024-0072-C01 "Представяне пред българска публика на европейската продукция – румънския филм "Как хакнахме матурите“, финансиран по схема за безвъзмездна помощ BG-RRP-11.024 "Представяне пред българската публика на съвременни европейски продукции от сектора на КТИ“.
Още от категорията
/
БНТ с нов сериал
04.03
Почина известен актьор
24.02
Филм с българско участие спечели ''Сребърна мечка'' за най-добър сценарий на кинофестивала ''Берлинале''
22.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Роди се нов Ози Озбърн
09:19
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.