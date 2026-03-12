Бургазлията Николай Урумов / продуцент на филма "Петя на моята Петя“/ е копродуцент на румънската комедия "Как хакнахме матурите“, която тръгва по кината на 27 март.Филмът на режисьора Tudor Petremarin разказва историята на четирима гимназисти, които, макар и много различни, се обединяват около рискован план, с който вярват, че ще сбъднат мечтите си. С динамичен сюжет и колоритни персонажи лентата поставя въпроси за приятелството, любовта и границата между амбицията и морала, както и за цената на погрешните избори.В главните роли зрителите ще видят Karina Jianu, Stefan Iancu, Ana Toda и Dragos Prundeanu.Сюжетът проследява 17-годишната Софи (Karina Jianu) – отлична ученичка, приета да учи изкуствен интелект в престижен колеж в Швейцария. Когато разбира, че майка ѝ възнамерява да продаде семейната къща, за да финансира обучението ѝ, тя решава сама да събере нужните средства. Заедно със съучениците си Алекс, Амалия и Томица те измислят план – да продават онлайн темите за матурите ден преди изпитите.Софи създава платформата, Алекс обещава достъп до информация чрез баща си от Министерството на образованието, Амалия осигурява банковата сметка за плащанията, а Томица популяризира услугата чрез своята онлайн общност от геймъри и стриймъри. Планът изглежда успешен, докато любовен триъгълник и неочаквани обрати не поставят приятелството им под сериозно изпитание.Освен основния актьорски състав, във филма участват още Alexia Gales, Adrian Vancica, Maria Obretin, Serban Pavlu и Alex Zob.Режисьор и продуцент на лентата е Tudor Petremarin, а копродуценти са Dobre Alexandru, Catalina Marin, Razvan Marin и Николай Урумов (Band of Friends Pictures). Сценарият е дело на Mihai Manescu и Tudor Petremarin, а оператор е Alexandru Dobre.Разпространението на филма се реализира по договор № BG-RRP-11.024-0072-C01 "Представяне пред българска публика на европейската продукция – румънския филм "Как хакнахме матурите“, финансиран по схема за безвъзмездна помощ BG-RRP-11.024 "Представяне пред българската публика на съвременни европейски продукции от сектора на КТИ“.