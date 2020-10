© Младият и талантлив бургазлия Kris Gran е готов с новата си авторска песен. Тя се казва "Всичко ще дам"("You Got Me Like"), а впечатляващото видео към нея е снимано на остров Св. Анастасия и в Морската градина.



24-годишният изпълнител е основен автор на проектите си. Във "Всичко ще дам"("You got me like") Kris e написал текста, а за музиката и аранжимента са в партньорство с Димитър Атанасов. Видеото е дело на Иван Бъчваров. Снимките са продължили два дни.



Любопитен е фактът, че именно клипът е бил повод Kris Gran за пръв път да стъпи на остров Св. Анастасия, въпреки че е родом от Бургас.



Силното вълнение на морето по време на пътуването с корабче до Острова и допълнило емоциите и впечатленията.



Главните роли във видеото на "Всичко ще дам" ("You got me like") са поверени на танцьорите и хореографи Зорница Вълкова и Иван Карастоянов.



"Всичко ще дам" е реализиран със съдействието на Община Бургас и стипендия за млади артисти от Национален Фонд "Култура".



Kris Gran (Кристиан Грънчаров) се превърна в абсолютен любимец на телевизионните зрители със запомнящото се участие, което направи в отбора на Владимир Ампов-Графа в "Гласът на България" през 2017 г. Веднага след финала той получи подкрепата именно на ментора си за дебютното си парче "Завинаги".



Kris обаче избира да направи пауза веднага след това, за да завърши бакалавърската си степен в специалност "Поп и джаз пеене" в Консерваторията, а © в момента е учи магистратура по "Педагогика на обучението по музика". Завърна се на поп сцена в началото на 2020 г. с ново име - Kris Gran и няколко нови песни - "Пепел", "Океански вълни", "Две сърца", и най-новата - "Всичко ще дам".



Кристиан Грънчаров е на 24 години от Бургас. От 6-годишен свири на пиано, а когато е на 9 баща му започва да го учи на китара. И двамата му родители са музиканти, но не са избрали музиката за свой професионален път. Въпреки всичко Крис е влюбен в музиката и завършва "Поп и джаз пеене" в Консерваторията, след което записва магистратура "Педагогика на обучението по музика" отново там. Споделя, че се вдъхновява от музиката на Ед Шийрън, артистът, с чийто кавър спечели всички в "Гласът на България".