|Чакърдъкова спря диетата
След като дълго време спазваше режими, с които постигна топформа, изпълнителката вече не се ограничава и си хапва каквото поиска.
От няколко години насам Чакърдъкова се беше нагърбила със задачата да отслабне. Първоначално тя свали 10 кг с популярната диета "250 грама". Режимът представлява хранене по четири пъти на ден в количество от 250 грама. С нея за нула време Чакърдъкова влезе в мечтания облик и смени гардероба си с нови модерни дрехи.
Николина споделя, че понастоящем вече не е на диета, но е запазила здравословните си навици. Като всеки човек обаче и Николина има нужда да се отпусне и го прави с лекота в неделната утрин. В нея тя пече вкусни кифлички заедно с майка си и внуците. По този начин дечицата научават ценни кулинарни съвети и прекарват време с любимите си баби.
"Приемственост! Тук сме три поколения! Тази рецепта е от моята майка, която днес я предаде на нейните пет правнуци. Къщата ни се огласи със смях, тези малки ръчички месиха тесто за първи път и много им хареса, а всичко се изяде още докато беше топло!", разказа за прекрасния си ден фолклорната звезда.
Въпреки редките "прегрешения" Николина продължава да слабее и си личи. Това се дължи на постоянното движение и ангажиментите, които певицата упорито спазва. Чакърдъкова цяло лято е по концерти с дъщеря си Мария, радвайки многобройните си фенове от всички краища на България.
