Чарли Шийн заживя с мъж?
Някогашният холивудски мачо, който получаваше по 2 милиона долара на епизод от хитовия ситком " Двама мъже и половина“ и призна за безкрайния си апетит за секс и наркотици, който го е оставил с разбита кариера и ХИВ , сега е в тиха връзка с "обикновен мъж“.
Тайната на 60-годишния актьор беше разкрита от колумниста Роб Шутър, пише Radar Online, цитиран от "Телеграф".
През септември бившият плейбой призна, че се е променил, но не разкри колко. "О, Боже, толкова дълго сексът беше всичко, за което мислех или поне беше на върха на списъка с приоритети“, каза той в интервю, добавяйки: "И затова просто видях въздържанието като необходима почивка от тези занимания. Това не означава, че затръшвам вратата на каквото и да било в бъдеще. Не, определено бих приветствал някакъв вид компания“.
Новата му връзка е огромна промяна от признатата поредица от стриптизьорки, проститутки и авантюри за една нощ и той пази нещата сравнително лични – не защото се срамува, а за да ги защити.
"Вместо да ходят на събития, той и неговият приятел предпочитат тихи вечери заедно у дома“, отбеляза Шутър.
Източници твърдят, че неочакваната двойка се е запознала чрез общи приятели в Малибу и си допаднали от самото начало. "Това, което Чарли харесва в този мъж, е фактът, че той не е актьор или знаменитост, а просто обикновен човек с нормална работа“, каза източник.
Въпреки постиженията му сред дамите, това не е първата забежка на Шийн по мъжете. Наскоро той призна, че е започнал да се занимава с хора от собствения си пол, когато е бил в разгара на наркотичната си зависимост.
