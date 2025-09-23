ЗАРЕЖДАНЕ...
|Чарлз III копнее да прегърне отново Хари
Високо уважаваната авторка Тина Браун, която е била приятелка на покойната принцеса Даяна, твърди, че Чарлз "иска да прегърне отново Хари“, но само ако "може да си държи устата затворена“.
Г-жа Браун твърди, че 54-минутният разговор на краля с Хари в Кларънс Хаус в Лондон по време на посещението му във Великобритания на 10 септември е бил "изпълнение на бащиния копнеж“, пише Daily Mail.
Но тя предупреди, че Уилям остава "разярен“ от пътуването на "коварния“ си брат до Великобритания и опитите му да го "засенчи“, като едновременно с това провежда ангажименти. Това се случи, след като кралски източници съобщиха на Daily Mail, че на принц Хари никога няма да бъде позволено да се завърне като работещ член на кралското семейство, работещ "наполовина вътре, наполовина навън“, и твърденията, че би могъл да "облекчи част от тежестта“ на брат си, принц Уилям , "са грешни“.
Бившият редактор на Vanity Fair, г-жа Браун, заяви, че положителният прием на благотворителните събития на Хари би разгневил принца на Уелс, след като брат му "съсипа семейството му“. Тя също така спомена как Хари е казал по време на интервю, докато е посетил Украйна след Обединеното кралство, че "съвестта му е чиста“, след като се е изказал срещу други членове на кралското семейство.
