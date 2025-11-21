Чаровна водеща на NOVA стана майка за първи път
София проплака в столичната болница "Д-р Щерев“ под грижите на д-р Ралица Милчева, съобщиха от NOVA.
Според слуховете бащата на бебето е икономистът Атанас Пеканов, който заемаше поста на служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства в кабинетите на Стефан Янев и Гълъб Донев.
