Час и половина полицаи се чудят за какво да глобят Милена на пътя между Лозенец и Арапя

Това се случило този август по пътя между Лозенец и Арапя, където в нищото изникнал патрул.



Милена карала пикапа си в тъмнината по пътя. Тя разказва: "Карах на дълги, защото нищо не се виждаше. Аз като видях катаджиите, веднага смених. А те ме спряха и ми викат защо карам на дълги, това било населено място. Казах, че в населените места има лампи по улиците, а тук е толкова тъмно, че може да излезе някакъв с тротинетка, където кара като идиот. Нормално е, като караш, да знаеш къде го правиш. Те ми викат: "Сега ще се глобяваме". Аз ги питам за какво, а те "Все ще намерим за какво". Почнахме да се заяждаме взаимно".



След това грандамата на БГ рока продължава: "Аз им казвам: Вие сте хора, които трябва да помагат на пътя. Щото, ако е населено място, трябва да е осветено, трябва да има маркировка по шосето, а тук не е така - то храсти и някакъв черен асфалт. Нали като караш, трябва да си обезопасен. И да не сгазиш някого. Те затова ме спират, че съм карала на дълги - ами ще карам, като няма осветление на какво да карам?!".



След това авторката на хита "Неам нерви" разказва: "Тестът за алкохол бе отрицателен. Те ми викат: "Сега ще правим тест за дрога". Ама аз им казах, че на базата на това, което чета по медиите, има много фалшиви, щото хора пият лекарства и дават положителен резултат, без да има такъв. Аз не използвам наркотици, нито пуша трева, нито взимам някакви боклуци. Приятел ми беше казал, че в такава ситуация трябва да се отиде в най-близката болница и пред полицаите да дам кръв, но да не им ближа апаратурките, че могат да ме нагласят".



Милена продължава: "Дават ми някакви работи да лапам, откъде да знам машината какво ми отчита. Те обаче ми казаха, че няма да ходим в лаборатория, а на тяхната машина трябва. Викат ми: "Сега ще ти свалим номерата, ще ти вземем и книжката". След една година, ако тестът излезе отрицателен, ще мога да си взема обратно номерата на колата".



Милена твърди, че дала теста след час и половина разговори, принудили я насила: "И за да няма празно, ми написаха един фиш за 20 лева за неподчинение. Била съм непокорна. Платих си ги на момента. Не съм срещу това да се правят тестове за дрога, дори напротив, защото има много наркомани, но не всички сме наркомани и не всички сме за такъв тип отношение".



Рокзвездата продължава: "Като карам, аз искам да виждам къде, а не да дойдат и да се заяждат. Населеното място не е между Лозенец и Арапя в храсталаците, където нищо не се вижда. Не са прави, но законът ги защитава и те са законът. Могат да си правят, каквото си искат. Много мразя да спрат на място, където е забранено спирането и да започнат те да спират коли и самите те да стават предпоставка за катастрофи. Ама никой не им казва и не им прави забележки ей това ме дразни!"



А за феновете на Милена големият й концерт в зала 1 на НДК е на 13 октомври, пише "Телеграф“.