По бреговете на Индия, Мексико, Австралия, дори по нашето Черно море, все по-често се наблюдава явление, което едновременно хипнотизира и тревожи учените – биолуминесценцията.Биолуминесценцията е способността на някои живи организми – основно микроскопични водорасли и бактерии – да излъчват собствена светлина. Те го правят чрез химическа реакция между два протеина – луциферин и луцифераза. Резултатът е нещо като естествена LED система: милиарди миниатюрни искри, които превръщат нощното море в светещо огледало.Доскоро това явление се случваше рядко – главно при висока биологична активност и специфични температури. Днес обаче биолуминесцентните нощи стават все по-чести.Причината: затоплянето на океаните, повишеното количество хранителни вещества (замърсяване) и бурното размножаване на определени видове планктон."Морето свети, когато е болно,“ казват морските биолози.Учените свързват това с климатичните промени. По-топлите води стимулират растежа на микроводорасли като Noctiluca scintillans – вид планктон, който при движение излъчва синьо-зелена светлина. В големи количества той образува "светещи килими“, които могат да покрият цели заливи.Красиво за туристите, опасно за морето – защото този планктон изчерпва кислорода и може да доведе до масова смърт на риби.През 2024 г. NASA засече рекорден брой биолуминесцентни петна по света.В залива Маракайбо (Венецуела) явлението вече се случва 300 нощи годишно.В Малдивите плажовете светят толкова силно, че могат да се видят от космоса.А по крайбрежието на Тайланд и Индонезия се наблюдават нови, непознати досега светлинни форми, създадени от генетично изменени бактерии.През последните години биолози от Варненския институт по океанология съобщават за нарастващи случаи на биолуминесценция в крайбрежните води на България. Тя се наблюдава главно в топли нощи с ниско вълнение, най-често през август и септември. Понякога се дължи на фитопланктон, понякога на светещи бактерии, пренесени от Средиземно море.За морските организми биолуминесценцията е език на оцеляването – те я използват, за да привличат партньори, да плашат хищници или да комуникират. Но за човечеството тя е биосигнал – индикатор, че морето се променя по-бързо, отколкото можем да предвидим.Източник: Meteo Balkans