Чернокожа ще изиграе Бел в "Красавицата и звяра"

© Носителката на "Грами" и "Оскар" H.E.R е избрана да изиграе любимата принцеса на Дисни Бел в нова адаптация на "Красавицата и звяра".



R&B звездата ще преведе публиката в света на Belle с невиждани досега музикални изпълнения на живо, отдаващи почит към вечната класика. Ще има нови декори и костюми, вдъхновени от класическата история.







"Не мога да повярвам, че ще бъда част от наследството на Красавицата и Звяра. Светът ще види чернокожа и филипинска Бел!. Винаги съм искала да бъда принцеса на Дисни и започнах да работя с двама прекрасни режисьори Хамиш Хамилтън и любимия ми Джон М. Чу. Много е сюрреалистично и не мога да бъда по-благодарна.“



Представен от "Невероятният свят на Дисни", двучасовото преосмисляне на Красавицата и звяра ще бъде записано пред публика на живо в Disney Studios. Ще бъде излъчен на 15 декември по ABC и ще бъде достъпен за платформата Disney+ на следващия ден.



Певицата има пет награди "Грами" и носител на "Оскар" за песента "Fight for you"



от филма "Юда и черният месия".