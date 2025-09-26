ЗАРЕЖДАНЕ...
|Честито! Любимци на малки и големи от Бургас в очакване на второ дете
Радостната вест се е случила по времето на снимките на новия му филм "Почивката 2“.
"Последната седмица от снимките Силвия всеки ден се оплакваше от главоболие и гадене. Бяхме на междуселски път близо до бургаското село Константиново и едва заснехме сцената как полицаят спира Ивана и Каралайн с новата им розова кола. Тя въобще не беше в кондиция и започнах да се притеснявам, но избутахме снимките“, разказа Кирязов. После, без да му каже, актрисата отишла на гинеколог, където разбрала новината, но я задържала в тайна, докато той не завърши филма. "Отивахме да вземем детето от градина и обяви: "Даниел има да ти каже нещо“. "Мама има бебе в корема“, изстреля той и ми даде снимка от видеозона. Направо блокирах отвсякъде, защото не съм го очаквал и нищо не си спомням, но Силвето го е заснела тайно тоя момент и сигурно ще го качи в Инстаграм“, продължава таткото.
Заради бременността на Силвия Йорданова се променя и сценарият на бъдещите клипове. "Всичките й героини като Каралайн и Марулка ще забременеят в скечовете, дори и Ивана ще е бременна за втори път. Със Studio Cha направихме и специална семейна фотосесия със снимките от видеозона“, издаде още Димитър Кирязов и предостави на "Телеграф“ първите кадри.
"Първата реакция на Даниел беше: "Ама как така сега и бебе“, но след седмица започна да осъзнава какво е това и сега всеки ден се вълнува, че ще става батко. Много иска да има братче, но го питахме, ако е сестричка, и той каза, че е ОК“, добави режисьорът.
