Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Честито: Стягат сватба
Автор: Екип Burgas24.bg 16:42Коментари (0)151
©
Той говори за темите, които са ни неудобни, мюзикълът "Зоро", в който се включва и дали с Елизабет им предстои сватба скоро.

"Сто процента има теми, по които се притеснявам да говоря в живота! Може би не съм се замислял за някакви конкретни теми, защото човек не съзнателно пуска някакви механизми в себе си, които ограничават. Темите се сменят, в зависимост от това къде се намира той в живота си! Къде се намира в обществото. Общо взето гледам да говоря за нещата, които ме притесняват, за да могат те да спрат да ме притесняват. Това трябва да правят хората, за да спрат да имат проблем. Трябва да не си мълчат и да го кажат", споделя той.

Зомбори сподели и за това какво най-много харесва в "Зоро" и е на мнение, че там той играе себе си.

"Много интересно предложение получих от Русенска опера, което веднага реших, че трябва да направя! Музиката много ми харесва! Това са песни на Джипси Кингс, с които моите родители ме запознаха на много ранна детска възраст. Темата за любовта, справедливостта и търсенето на доброто също ми харесват", коментира той.

Това, което най-много вълнува повечето от зрителите, със сигурност, е дали скоро Зомбори мисли да се жени, пише "България Днес".

"Като дете съм се вълнувал от темата за брака. Разбира се, това предстои за мен и за жена ми, да сме живи и здрави", споделя той.



Още по темата: общо новини по темата: 1136
26.09.2025 Възраждат легендарното предаване "Сблъсък"?
26.09.2025 Във вихъра си е, но не в тениса
26.09.2025 Искат 400 млн. долара от мъртвия Майкъл Джексън
26.09.2025 Известен днес актьор бил на крачка да се откаже от истинското си име
26.09.2025 Най-накрая проговори за скандала с майка си
26.09.2025 Холивудски секссимвол опроверга слуховете на сватбата си
предишна страница [ 1/190 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Възраждат легендарното предаване "Сблъсък"?
16:38 / 26.09.2025
Във вихъра си е, но не в тениса
14:59 / 26.09.2025
Известен днес актьор бил на крачка да се откаже от истинското си ...
13:28 / 26.09.2025
Най-накрая проговори за скандала с майка си
13:22 / 26.09.2025
Искат 400 млн. долара от мъртвия Майкъл Джексън
13:34 / 26.09.2025
Кое кисело мляко е най-полезно?
09:57 / 26.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Поскъпване на хранителните продукти
51-ото Народно събрание
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: