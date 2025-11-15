Честито на Руслан Мъйнов
Актьор е в телевизионните продукции "Хъшове“ и "Шоуто на Слави“, както и един от водещите на "Господари на ефира“. А през 2007 г. се включва в колектива на Любомир Нейков, Кръстьо Лафазанов и Христо Гърбов в телевизионното шоу "Комиците“, излъчващо се всеки петък по bTV от 22:00 ч.
Мъйнов участва в десетки театрални постановки и издава пет музикални албума.
През 2008 г. участва в българския дублаж на анимационния филм "Хортън“, чиято премиера в България е на 25 април същата година.
През 2020 г. участва във втория сезон на "Маскираният певец“ като гост-участник под маската на Пауна. През 2022 г. участва в десетия юбилеен сезон на предаването "Като две капки вода“.
