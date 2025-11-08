Честито на имениците на днешния голям празник
Архангел Михаил се смята за най-страховития ангел в Господното войнство. Празник в негова чест е установен през IV век.
За вярващите този празник е наистина специален. Църквата поставя Арханел Михаил начело на Небесното войнство. Именно той влиза в битка със Сатана и спечели победата над него. Той е защитник, който пази всички. Неговата основна задача е да пази смъртните пред Всевишния. Архангел Михаил е и защитник от злото, злодеите, войната, враговете и всичко, което може да донесе смърт.
Този ден се свързва със следните народни знаци. След Архангеловден земята започва да замръзва и настъпва зима. Ако има много сняг на този ден, вярва се, че ще има сняг и на Великден. Ако има слана сутринта, това означава, че ще има много сняг през декември и януари. Ако сутринта има мъгла, очаквайте затопляне. Слънчев и топъл ден на Архангеловден означава, че зимата ще бъде мразовита. Ако по иглолистните дървета почти няма шишарки, очаквайте топла зима. Мокрият сняг означава дъждовна зима.
По традиция, на Aрхалгеловден хората са се веселили и са ходили на гости. На празничната трапеза трябва да има много различни ястия. Съществувало дори поверие, че колкото повече ястия има, толкова по-щастлив ще бъде Архангел Михаил и толкова повече ще помага на семейството.
На този ден трапезата трябва да е обилна и да се ядат вкусни ястия, защото след седмица щял да започне Коледният (Филипов) пост.
На този празник Църквата е установила няколко забрани. Човек не трябва да отказва помощ на другите. Не трябва да извършвате тежка физическа работа или домакинска работа. Забранено е да си миете косата, за да не си измиете ума си. Не бива да използвате нож или други остри предмети, защото можете да си навлечете гнева на Архангел Михаил. Забранено е да се проклина и да се мамят другите. Най-добрият начин да прекарате този ден е да отидете на църква или да прочете молитвата към архангела у дома.
Имен ден празнуват: Ангел, Ангелина, Лина, Михаил, Михайлина, Михаела, Мила, Милена, Рангел, Рафаил, Гавраил, Гаврил, Серафим, Райко, Рая, Радко, Райна, Радослав, Рада, Радостин, Радивой, Емилия, Емил, Райка, Райчин, Рачо, Пламен, Пламена, Огнян, Огняна, Милко, Милка, Михо, Геле, Ханка.
