|Честваме апостола, заменил Юда, редки имена празнуват днес, в сила са и забрани
Пътешествал в Амасия, Едеса, Севастия и дори в Етиопия. Бил убит с камъни в Йерусалим.
Денят се свързва не само с определени традиции и обичаи, но и с някои забрани. На този ден се обръща специално внимание на поведението на природата - започва преходът от лятото към есента.
Традиции, обичаи и забрани на празника на 9 август
В народната традиция празникът се нарича Матвей Дъждовен и Матвей Змиеносец. Тези имена се появяват с причина: хората вярват, че на този ден змиите стават агресивни, дотолкова, че могат да изпият цялото мляко от кравите на пасището. Втората причина е, че времето започва да се влошава от този ден (затова се нарича Матвей Дъждовен).
В същото време 9 август е благоприятен за домакински задължения, традиционно по това време се сушат и замразяват зеленчуци за зимата. Денят се счита за добър и за търговия и сключване на сделки.
На този ден Църквата, както винаги, призовава за духовна чистота и въздържание. Трябва да се избягват ругатните, забранени са гневът, завистта, клюките и осъждането, отказът от помощ и отчаянието - всичко това се счита за грях.
Строгият Успенски пост продължава - той ще приключи на 15 август. Постещите трябва да се въздържат от месо и млечни продукти, яйца и алкохол през това време.
В народната традиция има и много забрани:
На 9 август никога не бива да ходите в гората - причината за това е, че змиите са особено агресивни и опасни днес. Не бива да събирате билки и да пиете отвари от тях - на този ден те могат да бъдат отровни. Не бива да се хвалите с успехите или придобивките си - късметът ще се отвърне. Не можете да се карате с близките си - конфликтът ще се проточи дълго време. Не бива да носите черно - за да не привлечете болести или неприятности в дома си.
Имен ден празнуват: Матей и Матьо
