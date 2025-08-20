Чип в мозъка възстановява зрението?

© pixabay Изпълнителният директор на Neuralink Илон Мъск обяви, че тази година за първи път ще бъде използван нов мозъчен чип, който има за цел да върне зрението на слепи хора.



Въпреки че Neuralink няма същата популярност като другите технологични компании на Мъск (Tesla или SpaceX), тя продължава тихо да работи върху една от най-модерните технологии - мозъчните чипове. Компанията вече е провела тестове върху животни и продължава с клиничните си изпитания при хора от 2024 г. насам, предаде zdrave.to.



По време на събитие в Уисконсин Мъск обяви, че опитите върху животни на Blindsight, чип на Neuralink, който потенциално може да възстанови зрението при напълно слепи, са били успешни, и че маймуните с имплантиран чип не само са напълно здрави, но и виждат прекрасно. Така опитите върху маймуни са показали обещаващи резултати: "Надяваме се по-късно тази година да направим първото си имплантиране на устройство при човек, позволявайки на някой, който е напълно сляп, да вижда.



Първоначално зрението ще бъде с ниска разделителна способност така че очаквам да има по-реалистични очаквания в началото. С течение на времето мисля, че в крайна сметка имплантът ще даде възможност за виждане, което мога да определя дори като свръхчовешко, така че очакваме крайния резултат да бъде революционен.“



Изявлението идва няколко дни след като Neuralink регистрира търговски марки за термина "Blindsight“, заедно с "telepathy“ и "telekinesis“, в Службата за патенти и търговски марки на Съединените щати. Първият мозъчен имплант на Neuralink бе поставен през януари 2024 г., когато на трима пациенти бе даден "телепатичен“ контрол върху части от тялото, които преди това не са можели да се движат поради увреждания. Нашата работа показа потенциал да помогне за възстановяване на автономността на лица със значителни двигателни увреждания



През изминалата година те предоставиха безценна обратна връзка, която беше фундаментална за подобряване на дизайна на нашата технология, гарантирайки, че тя отговаря по-добре на нуждите на бъдещите потребители. Ние сме готови да работим с повече участници и техните уникални нужди, така че да можем да изградим и възстановим функционалностите, които са най-значими за тях, казва Мъск. Той планира да имплантира новия си мозъчен чип на човек за първи път в края на 2025 г .