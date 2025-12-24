Интересен пост в мрежата предизвика редица хапливи забележки. Анонимен потребител попита "Ще може ли с българското евро да се пазарува в Гърция?".Приемаме въпроса като закачка и провокация, но мнозина от потребителите на въпросната група във Facebook бяха скандализирани.публикува част от мненията, без редакторска намеса:– Понякога се чудя... как такива хора завършват средно?– Още няма официална информация от Гръцките власти по въпроса– Спрете Земята, искам да сляза– Не, обменете си гръцко евро!– Не, даже и в Кауфланд няма да го приемат....а в Лидл само немско и австрийско...а ти най-добре се качи нависоко където няма хора– За това стачкуват Гърците , за да може да се пазарува с българско евро , ама още не е гласувано в парламента– Аз лично не бих тръгнал за Гърция с българско евро, но всеки сам си преценЯ– И сега какво ще се окаже, че българското евро няма да важи в чужбина. Само за България. Ох, не знам, не знам.Коментарите са десетки и все в този дух, а шегаджията написа: Благодаря за коментарите. Доказахте, че Благоевград сте номер 1!И за да няма две мнения по въпроса,припомня, че еврото е едно за всички държави в еврозоната и независимо, че всяка страна има банкноти и монети, които носят нейните символи, спокойно може да си пазарувате с тях навсякъде. Не случайно наричат еврото "еднинната валута" на Европа.