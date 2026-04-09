След 9 април трудните времена приключват за три зодиакални знака. Хирон е директен в Овен, достигайки до същината на въпроса и помагайки ни да сложим край на собствените си трудности.

Близнаци

На 9 април осъзнаваш, че не можеш да го понасяш повече. Трудните времена са станали твърде много и сега си готов да направиш нещо по въпроса. Трудностите в живота ти са непосилни, но въпреки това винаги е имало това. Винаги е имало начин да се сложи край на тях, въпреки че си избрал да останеш.

Но в четвъртък решавате да поемете по този път и да се отървете от тези трудности веднъж завинаги. Не е лесно и е нужна много умствена сила, за да се измъкнете от това мислене , но вие го правите, Близнаци. Осъзнавате, че това е вашият живот и не принадлежи на никой друг. Време е да живеете живота си пълноценно, щастливо и без трудности.

Везни

Директният Хирон ви поставя в позиция на власт, Везни. Това означава, че на 9 април се появява възможност да създадете огромна промяна в живота си. Тя обаче не е там само за да се появи. Тя е там, за да ви вдъхнови да се движите и да наберете инерция.

Това е твоят шанс да се измъкнеш от това тъмно място. Сега знаеш, че си единственият, който може да направи подобно нещо за себе си. Това е денят, в който ще се освободиш от трудностите, които изпитваш твърде дълго. Просто не можеш да понесеш нито минута повече да се чувстваш потиснат и депресиран . Време е да се изправиш и вселената те подкрепя.

Козирог

Има едно нещо, което няма да позволиш да ти се случи в този живот, а именно да се окажеш в психическо пространство, където вече не се чувстваш достоен. Нищо подобно! Ти знаеш своята стойност и никой не може да ти я отнеме. Козирог, ти имаш дара на инстинкта за оцеляване. Докато всеки го притежава до известна степен, в четвъртък твоят ще те подтикне към действие и ще те подтикне да вземеш решение, което ще те изведе от тъмнината на светло, съобщава actualno.