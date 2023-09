Чуйте вечните хитове на ABBA в Бургас

© За своята 70-годишнина Плевенската филхармония организира редица специални музикални събития. Сред тях е турнето ABBA SYMPHONIE 2023, което отново ще гостува и на морския бряг.



Вечните хитове на любимата на поколения меломани от цял свят група, ще звучат в изпълнение на Люси Дяковска и Милица Гладнишка. Аранжиментите са на Георги Милтиядов и Пламен Проданов, а диригент е Найден Тодоров.Страхотният концерт ще върне всички към завладяващите ритми на най-популярната поп банда в света.



Концертът ще е на 29 септември от 19.30 ч. в зала “Тончо Русев" на Културен дом НХК, билети има на касата на “Арт ателие “ в билетен център “Часовника “.



Заповядайте да пеете и танцувате с музиката, която и днес не оставя никой равнодушен. , чиято музика и днес не остава никой равнодушен. Gimme! Gimme! Gimme!, Dancing Queen, The winner takes it all, Mamma Mia, Chiquitita са само част от парчетата, които ще звучат от сцената и ще ви поканят да се забавлявате от сърце.



Концертът в Бургас се осъществява с помощта на Маруся Русева от Арт ателие. Билети можете да намерите на касата на "Часовника". За повече информация тел. 0894898098.