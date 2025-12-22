Чък Норис загуби Даян
©
Пред изданието Майк Норис е разказал, че майка му е починала спокойно в дома си в Тексас след продължителна борба с деменцията. "Благодарни сме, че тя вече не страда. Тя беше най-добрата, най-великата майка. Имахме огромен късмет с нея“, казва той, цитиран от TMZ.
Даян Хоулчек и Чък Норис се запознават като ученици в гимназия в Торънс, щата Калифорния, в края на 50-те години на миналия век. Двамата сключват брак през 1958 г., когато той е на 18, а тя – на 17 години.
От брака им се раждат двама синове – Майк Норис и по-малкият му брат Ерик Норис, бивш състезател в американската автомобилна серия НАСКАР.
По време на брака си с Даян Чък Норис има извънбрачна връзка, от която в началото на 60-те години се ражда дъщеря, докато той служи във Военновъздушните сили на САЩ. Въпреки това Даян остава до него по време на стремителния му възход като шампион по бойни изкуства и екшън звезда през 70-те и 80-те години.
Двамата се разделят през 1988 г., а разводът им е финализиран година по-късно.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мария Цънцарова и Златимир Йочев се завърнаха в ефира на bTV
20:15 / 21.12.2025
Популярна водеща с тайна сватба?
13:35 / 21.12.2025
На 21 декември почитаме светица, хиляди празнуват имен ден
23:01 / 20.12.2025
Васил Найденов: Авантюри имах непрекъснато. Грехота е!
22:01 / 20.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.