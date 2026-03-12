Цитиридис и Глория Петкова се изправят в сблъсък с Жени Калканджиева и Веселин Плачков
©
След големия интерес към юбилейния спектакъл "25 години СБЛЪСЪК: Последна кръв!", продуцентската компания Междинна станция връща формата в нова, по-близка до публиката версия – "СБЛЪСЪК In The Club".
Първото издание ще се проведе на 18 април в Joy Station в София. На ринга отново ще застанат водещите Иван Христов и Андрей Арнаудов, които ще поведат дебата.
Темата на дискусията ще бъде: "Има ли качествата поколението Gen Z да преобрази България към по-добро?"
Организаторите обещават същия емоционален и остър дебат, характерен за "Сблъсък", но този път в по-интимна клубна атмосфера, която ще позволи на публиката да бъде много по-близо до участниците и самото действие.
Още по темата
/
Мария Силвестър помага на дете, което продава любимите си играчки, за да събира средства за лечението си
20:03
Почина Любомир Пеевски
11.03
Още от категорията
/
Разделиха се
10.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.