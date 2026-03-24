Известният телвеизионен водещ Николаос Цитиридис изненада зрителите на "Като две капки вода“ в понеделник вечер, като обяви завръщането си на малкия екран с ново авторско предаване, наречено "Smart Face“. В епизода на музикалното шоу от 23 март той разкри, че ще обикаля страната, за да раздава парични награди на случайни минувачи, информира Plovdiv24.bg.Появата на Цитиридис на сцената на имитаторското шоу предизвика истински фурор. С огромен плакат в ръце той обяви: "Имам нова работа!“. Новият формат "Smart Face“ стартира тази пролет в ефира на NOVA и обещава динамично предизвикателство за хората по улиците.Водещият ще излиза сред хората, за да тества техните знания и съобразителност. Участниците ще се борят за различни парични суми, като голямата награда достига 10 000 евро.Паралелно с анонса в ефир, в социалните мрежи на Николаос се появиха първи кадри от продукцията, потвърждаващи, че снимките вече са в ход.Последният епизод на "Като две капки вода“ премина под знака на изключително силни имитации. Голямата победителка в края на епизода стана Алекс Раева. Тя завоюва първото си място в предаването с безапелационно превъплъщение в образа на Долорес О’Риърдън от The Cranberries. Изпълнението ѝ на хита "Ode To My Family“ разплака част от журито и публиката в студиото.