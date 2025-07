© виж галерията Криско, DARA, Torino & Pashata, Михаела Маринова, FYRE, Dara Ekimova, Вениамин, Eva Lea и Елизабет ще бъдат на сцената на площад "Тройката“







След зареждащите концерти в Пазарджик, Благоевград, Пловдив и Варна, Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025 продължава на юг и превзема сърцето на Бургас. На 20 юли площад "Тройката“ ще се превърне в сцена на лятното музикално настроение с участието на едни от най-обичаните български изпълнители - Криско, DARA, Torino & Pashata, Михаела Маринова, FYRE, Dara Ekimova, Вениамин, Eva Lea и Елизабет.



Зад пулта ще бъде DJ Mascota, който по традиция ще подгрее публиката с микс от най-актуалните клубни хитове, а за енергията на сцената ще се погрижат Remi Toin и неговите танцьори.



Още от 16:00 часа феновете в Бургас ще могат да се включат в специално подготвената фестивална зона с музика, игри, награди и емоции с тематични зони като Chill and Play Corner с гигантско "Не се сърди човече“, колело с предизвикателства, Pop-Up Store с мърч, фото корнери за забавни и персонализирани снимки, както и активен QR код Treasure Hunt с награди. Началото на концерта е точно в 18:00 часа.



Отговорното забавление е във фокуса на турнето и тази година, като призивът към посетителите е да събират празните бутилки и кенове разделно, а включването им в тази инициатива носи възможност за още награди.



Събитието се осъществява със съдействието на Община Бургас.



Под мотото "Трябва да го изживееш“ Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025 отбелязва своята 15-а годишнина с мащабни концерти в седем града и зареждаща комбинация от най-популярните изпълнители и най-свежата публика в България. Турнето продължава на 5 септември в Севлиево, парк "Казармите“, а грандиозният финал е в София на 13 септември – площад "Княз Александър I“.



Създадено през 2010 г., Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour се утвърди като емблема на лятното музикално настроение в България. Вече 15 години турнето среща на една сцена любими звезди и нови таланти, подкрепя българската музика и създава истинска връзка между артистите и техните фенове. Отличава се с позитивна енергия, силна продукция, вдъхновяваща атмосфера и ангажираност към каузи, близки до младите хора.



Повече информация за турнето, както и ексклузивни кадри и новини може да откриете на Facebook страниците на Coca-Cola България и The Voice Radio & TV Bulgaria, както и в Instagram профилите Coca-Cola България и The Voice Radio & TV Bulgaria.