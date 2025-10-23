ЗАРЕЖДАНЕ...
Цънцарова поправи Йочев
"Поглеждаме към бюджета на България, как ще изглежда той в последните месеци на държавата...“, започна Йочев.
"Последните месеци на годината, че много апокалиптично стана с "на държавата“, прекъсна го колежката му Мария Цънцарова, заливайки се в смях.
"Ще изкара малко повече“, коментира икономистът Петър Ганев, който бе част от гостите.
"О!“, усети се Йочев и сложи ръка на устата си притеснен.
"Така, така. Грешка на езика“, поправи се той.
"Затова побързах да те коригирам“, обясни му Цънцарова.
factotum_1967
преди 1 ч. и 24 мин.
От лапсус на лапсус да си кажем истината... :)
