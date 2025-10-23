Грешка на езика направи водещият на сутрешния блок на bTV Златимир Йочев, което предизвика смях в студиото, а и зад камерите. Това стана докато той обявяваше следващите гости в предаването, които да коментират гласуването на бюджет 2026 в парламента."Поглеждаме към бюджета на България, как ще изглежда той в последните месеци на държавата...“, започна Йочев."Последните месеци на годината, че много апокалиптично стана с "на държавата“, прекъсна го колежката му Мария Цънцарова, заливайки се в смях."Ще изкара малко повече“, коментира икономистът Петър Ганев, който бе част от гостите."О!“, усети се Йочев и сложи ръка на устата си притеснен."Така, така. Грешка на езика“, поправи се той."Затова побързах да те коригирам“, обясни му Цънцарова.