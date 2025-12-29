Цър Пър се реши и махна хиалурона
Отношението на публиката към нея винаги е било крайно поляризирано. Малка част от зрителите я харесват заради прямотата и характера ѝ, но голяма част не спестяват критиките си, особено по отношение на външния ѝ вид и множеството естетични корекции. Според информация на в. "Уикенд“, именно негативните коментари са изиграли ключова роля в решенията ѝ да промени визията си.
Вместо да се скрие или да се пречупи под натиска на хейта, Цър Пър избра да обърне ситуацията в своя полза. Тя пусна тениски, чаши, свещи и други сувенири със своя образ и култови реплики от предаването. Освен това сподели, че планира да издаде книга, посветена на справянето с подигравките и общественото неодобрение.
През последната година Асенова започна постепенно да променя външния си вид. След края на първото си участие в "Ергенът“ тя замина за Турция, където се подложи на ринопластика. Резултатът е видим – по-хармоничен профил и значително по-малък нос. Последваха и корекции на усмивката, зъбите и захапката, които напълно преобразиха визията ѝ.
Най-новата ѝ интервенция е премахването на хиалурона от устните – стъпка, която мнозина тълкуват като опит за връщане към по-естествен външен вид. В същото време, Виктория подготвя и следващата си голяма промяна – поставяне на силиконови импланти в бюста.
За част от публиката това е пореден опит да се достигне наложеният идеал под натиска на безмилостни шеги и сравнения, на които тя бе подложена и в двата сезона на риалитито. Дали става дума за натрупани комплекси или за стремеж към самоусъвършенстване – факт е, че Цър Пър не се колебае да инвестира в промени, както външни, така и вътрешни.
