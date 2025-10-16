Само няколко месеца след като си каза "да“ с адвокат Красимир Недев, телевизионната водеща Цветанка Ризова отново е в центъра на вниманието. Поводът този път не е професионален, а личен - в публичното пространство се завъртяха слухове, че между двамата може да има разрив.Причината за мълвата е пътуването на Недев до Занзибар, за което той сам публикува снимки в социалните мрежи. На всички кадри обаче юристът е сам - без следа от съпругата си. Това веднага предизвика лавина от коментари, че младоженецът е заминал сам на екзотичното пътешествие, което по всяка вероятност е трябвало да бъде техният меден месец, въпреки че в поста му не е уточнено кога точно се е състояло пътуването.Любопитното е, че само няколко седмици преди това Недев е оженил сина си Явор, а на сватбата Цветанка е била рамо до рамо с него. Според присъствали двамата са изглеждали сплотени и в отлично настроение, което прави още по-изненадващи последвалите кадри от самотната му почивка.На снимките от Занзибар Недев позира сам и пред музея на Фреди Меркюри - една от основните атракции на острова. Известно е, че адвокатът е запален почитател на легендарния фронтмен на Queen, поради което изборът на дестинацията не е случаен. Според запознати той е съчетал плажната почивка с поклонение на родното място на музикалния си идол.Пътуването обаче не е било никак евтино. Според туристически сайтове луксозна почивка в Занзибар излиза между 6 и 8 хиляди лева на човек при настаняване в петзвезден хотел и престой от седем нощувки. Това показва, че Недев не е пестил средства и е избрал най-висок клас условия - частен плаж, гурме ресторанти и персонален обслужващ персонал. Всичко това прави липсата на Цветанка още по-забележима и обсъждана.Любопитно е също, че на кадрите Недев носи брачната си халка, което кара мнозина да вярват, че дори и да има някакво напрежение между съпрузите, раздялата, ако изобщо съществува, не е окончателна.Цветанка Ризова, както винаги, избира да запази пълно мълчание. Водещата е известна с това, че ревниво пази личния си живот и не споделя снимки от семейни моменти. Според коментари на нейни колеги от Би Ти Ви тя може би е била на почивката със съпруга си, но просто е отказала да се снима. Ризова държи хората да я познават с работата и, а не с личните й преживявания.Освен това тя има много специфичен начин на гримиране, с който се появява в ефир. За грима си се доверява единствено на своя лична гримьорка и избягва да се снима, ако не е гримирана точно по този начин. По думите на нейни колеги гримът й е неделима част от професионалната й визия и тя стриктно спазва това правило дори извън студиото.Ризова и Недев сключиха брак през юли тази година на скромна церемония, в присъствието на най-близките си. Преди това са били заедно няколко години, а познанството им датира още от 2021 г.Засега нито Цветанка, нито Красимир са коментирали слуховете за раздяла. В социалните мрежи обаче не стихват догадките - едни твърдят, че между тях има охлаждане, други вярват, че става дума за обикновена спекулация. Каквато и да е истината, очевидно интересът към личния живот на популярната журналистка не стихва.