DMX почина след сърдечен удар

© На 50 години почина рапърът Ърл Симънс, известен като DMX (Dark Man X), съобщи семейството му в изявление. Той е починал в болница, обграден от семейството си.



През последните няколко дни бе поставен на животоподдържащи системи. Според адвоката му миналата седмица той е получил инфаркт в дома си в Ню Йорк, предава Си Ен Ен.



Преди време 50-годишният рапър разказа, че е бил в рехабилитационен център заради пристрастеност към дрога през 2019 година, след като излежа присъда във федерален затвор заради данъчни измами.



DMX придобива слава в началото на 90-те с тежкия си гангстерски рап. През кариерата си той е записал седем студийни албума и има няколко музикални награди. Има също така и няколко роли в киното.



Там той се появява в малки роли във филми като "Ромео трябва да умре", Year of the Dog... Again, Dark and Hell Is Hot и други.