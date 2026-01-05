Дакота Джонсън посрещна 2026 година в компанията на нов мъж. Според информация на Entertainment Tonight, актрисата е прекарала новогодишната нощ заедно с певеца Role Model (истинското му име е Тъкър Пилсбъри).Източник, цитиран от изданието, разкрива, че двамата са били "неразделни“ по време на партито, организирано от Джонсън."Те се целуваха, танцуваха и постоянно се държаха един за друг. Изглеждаха много щастливи и хармонични заедно“, споделя източникът.На събитието е присъствала и майката на актрисата – Мелани Грифит, като според информацията Дакота се е чувствала напълно комфортно с присъствието на Role Model.28-годишният музикант е първият мъж, с когото актрисата е свързвана публично след раздялата ѝ с Крис Мартин миналата година.