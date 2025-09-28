ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Даниел Петканов и Глория са заедно?
Отношенията между манекенката и Лудия репортер, както до ден днешен е известен Даниел Петканов, се развиват със светкавична бързина. Двамата се залюбиха по време на снимките на новото риалити на Би Ти Ви "Трейтърс: Игра на предатели". Това се случи към края на юли. Днес, по-малко от два месеца след тези събития, те вече са като семейство и отглеждат заедно децата си. Глория има момиче – Анабел – от брака си с по-възрастния от нея, но доста заможен Методи Велинов, когото тя изостави заради Даниел. Петканов пък има момче – Габриел – от актуалната водеща на "Биг Брадър" Александра Богданска. Двете деца са само с няколко месеца разлика във възрастта. Анабел е родена през септември 2018-а, а Габриел – през януари следващата година.
На Даниел явно му върви да се обвързва в риалитита. Навремето той се ожени за Богданска по време на участие в шоуто на Нова тв "ВИП Брадър". Тогава всички смятаха, че бракът е сключен за пари, но когато Алекс забременя, тези слухове утихнаха. В продължение на няколко години двойката изглеждаше щастлива, но историята приключи с развод. Връзката с Глория отново тръгва от риалити – този път на Би Ти Ви.
Петкова също донякъде повтаря опита си с първия си мъж. Както тогава, така и сега отношенията й се развиват почти със скоростта на светлината. Манекенката не крие, че е заживяла с Методи едва две седмици след като се е запознала с него. Много скоро след това започват опити за бебе, които бързо се увенчават с успех. Разбирайки, че ще става баща, щастливият Методи предлага брак на красивата бъдеща майка в самолет, с който обикалят над Рилските езера. Сватбата им е в двореца "Евксиноград" край Варна, откъдето е младоженецът.
Говори се, че Петканов печели добре като инфлуенсър, но едва ли ще успее да заведе любимата си на обиколка със самолет, ако реши да й предлага брак. Не е ясно и дали ще може да си позволи да наеме дворец за евентуална си сватба с нея. Явно обаче за Глория това няма голямо значение. Поне засега тя изглежда щастлива с новия си любим, а децата им се разбират добре. Какво ще стане занапред? Времето ще покаже, писа "Уикенд".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1166
|предишна страница [ 1/195 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Можете да получите щури пари, ако решите да продадете стария си с...
14:39 / 28.09.2025
Не спим, защото климатикът на съседа е пред "излитане": Защо външ...
14:38 / 28.09.2025
След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънку...
11:41 / 28.09.2025
Най-популярните персийски думи, които все още използваме
09:05 / 28.09.2025
Селена Гомес и Бени Бланко са женени
09:04 / 28.09.2025
Най-големият фен на Александър Николов - красива, секси брюнетка
20:11 / 27.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
21:15 / 27.09.2025
Румен Луканов - аут от "Сделка или не" окончателно
20:11 / 27.09.2025
Кое кисело мляко е най-полезно?
09:57 / 26.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
16:20 / 27.09.2025
Честито: Стягат сватба
16:42 / 26.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
11:42 / 28.09.2025
Популярна водеща се завръща на екран
22:34 / 26.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета