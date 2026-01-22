Кой ще представи България на "Евровизия“ тази година във Виена?След години отсъствие България отново се завръща в международния песенен конкурс "Евровизия“. Този път Българската национална телевизия реши да избере представителя ни чрез риалити формат. Предаванията ще бъдат излъчени на 24 и 31 януари, а водещи ще са Георги Любенов и Боряна Граматикова.Подобен модел за избор е използван и в миналото, но за съжаление не донесе очаквания успех. Още се помни злополучното участие на Краси Аврамов през 2009 година, който спечели зрителския вот, но не успя да се представи достойно на европейската сцена. Тогава дори ръководството на БНТ го е молело да се откаже доброволно, но той е бил непреклонен. Засега най-доброто българско постижение остава второто място на Кристиан Костов през 2017 година.В първото предаване на 24 януари ще се представят 15 участници: Дара, Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Михаела Филева, Молец, Роксана, Фики, Дара Екимова, Диа, Елизабет, Мона, Прея, Вал и Вениамин. Още същата вечер осем от тях ще отпаднат, а седем ще продължат към финала.На 31 януари, във второто предаване, ще бъде избран победителят. Още преди старта на формата в социалните мрежи започнаха залагания кой ще грабне победата. Според меломаните най-големи шансове имат Дара, Прея и Фики. Някои обаче изразяват съмнения, че зрителското гласуване ще има реална тежест, като твърдят, че решаваща ще е думата на музикалните продуценти, сред които и Саня Армутлиева от "Вирджиния Рекърдс“, компанията с най-много артисти в надпреварата.От БНТ са категорични, че изборът ще бъде напълно прозрачен – освен зрителите, своя вот ще дадат и утвърдени музикални професионалисти.С избора на победител обаче процесът не приключва. Специално за него ще бъдат създадени три песни от международен екип, който вече е печелил финал на "Евровизия“. Договорът е подписан, а експертите твърдят, че знаят точната формула за успех. От трите песни зрителите ще изберат една, с която България ще се представи на финала във Виена. Дали този път ще имаме победител, ще стане ясно на 16 май в австрийската столица.Четири държави бойкотират конкурсаИ тази година "Евровизия“ не минава без скандали. Четири държави – Испания, Ирландия, Нидерландия и Словения – вече обявиха, че бойкотират конкурса заради допускането на Израел и няма да изпратят свои представители. Белгия, Швеция и Финландия също обмисляха подобен ход, но в крайна сметка се отказаха.Общо изпълнители от 35 държави ще излязат на сцената във Виена, сред които и България. Тази година конкурсът ще бъде с променени правила – професионалните журита ще оценяват песните още на полуфиналите, а не само на финала, както беше досега, пише "Филтър".