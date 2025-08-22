Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Дара най-накрая се отърва
Автор: Екип Burgas24.bg 17:28Коментари (0)230
©
Певица Дара е спряла цигарите! До сега тя нарочно не беше разкривала, че пуши, но днес го направи с видео, качено в социалните мрежи. В него тя обяснява, че е била пристрастена към цигарите от 15-годишна и е преминала през много мъка и борба, за да ги спре. Преди 3 месеца тя си е поръчала тениска, на която пише "Аз не пуша" и от тогава е започнала успешната й битка с тази зависимост.

"Преди 3 месеца започнах да спирам цигарите – разказва Дара. - Да, пушила съм от 15-годишна и го криех. В момента съм на 27 и съм правила този вреден навик 12 години. Не исках да споделям на феновете си, че пуша, криела съм се по концерти, за да не ме снимат. Нито съм качвала снимки и сторита, защото не искам да показвам, че това нещо едва ли не е готино, защото да пушиш не е!"

Певицата сподели и негативните неща, които е преживявала от тютюнопушенето.

"При запалването на всяка една цигара се чувствах отвратително. Минах през голяма вътрешна борба. Осъзнах колко е трудно освен да се разрушиш лошия навик, а и да преодолееш глада за това. Сега с гордост ще нося тази тениска, защото само аз знам през какво преминах, за да спра цигарите. Това беше една от най-трудните ми победи.

Накрая Дара даде съвет:

"Ако имате приятели, които се борят срещу тяхна зависимост, било то алкохол, наркотици, хазарт и др., бъдете до тях. Не им казвайте неща от сорта "Аре, бе, само една дръпка" или "Само една чаша", защото така с нищо не помагате."



Още по темата: общо новини по темата: 770
22.08.2025 »
22.08.2025 »
22.08.2025 »
22.08.2025 »
22.08.2025 »
22.08.2025 »
предишна страница [ 1/129 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Промени в сутрешния блок на bTV
17:15 / 22.08.2025
Борис Сакскобургготски се хвана на хорото
16:14 / 22.08.2025
Може ли най-красивият убиец на морето да достигне Черно море?
15:24 / 22.08.2025
Защо чешмяната вода по родното Черноморие не е за приходящите тур...
15:07 / 22.08.2025
Скрито устройство в немски автомобил може да ви спаси в опасни си...
16:00 / 22.08.2025
Уилям и Кейт се местят
13:28 / 22.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Сервитьорите са длъжни да представят на клиентите менютата при вземането на поръчката и при поднасянето на сметката
09:36 / 21.08.2025
Блъснатата в Слънчев бряг от АТВ Христина е изпаднала в клинична смърт
13:38 / 21.08.2025
Апартаментът на Тони Димитрова заприлича на цветарски магазин
12:39 / 21.08.2025
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
16:32 / 20.08.2025
Черен ден в Бургаско! Трима се удавиха в морето, борят се за живота на дете!
11:42 / 21.08.2025
Пак е без гадже
12:20 / 21.08.2025
Почина гласът на всички филми, които гледахме като деца
20:57 / 21.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Убийство в Първомай
Матури 2025
Бури и градушки 2025 г.
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: