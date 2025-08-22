ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Дара най-накрая се отърва
"Преди 3 месеца започнах да спирам цигарите – разказва Дара. - Да, пушила съм от 15-годишна и го криех. В момента съм на 27 и съм правила този вреден навик 12 години. Не исках да споделям на феновете си, че пуша, криела съм се по концерти, за да не ме снимат. Нито съм качвала снимки и сторита, защото не искам да показвам, че това нещо едва ли не е готино, защото да пушиш не е!"
Певицата сподели и негативните неща, които е преживявала от тютюнопушенето.
"При запалването на всяка една цигара се чувствах отвратително. Минах през голяма вътрешна борба. Осъзнах колко е трудно освен да се разрушиш лошия навик, а и да преодолееш глада за това. Сега с гордост ще нося тази тениска, защото само аз знам през какво преминах, за да спра цигарите. Това беше една от най-трудните ми победи.
Накрая Дара даде съвет:
"Ако имате приятели, които се борят срещу тяхна зависимост, било то алкохол, наркотици, хазарт и др., бъдете до тях. Не им казвайте неща от сорта "Аре, бе, само една дръпка" или "Само една чаша", защото така с нищо не помагате."
|Още по темата:
|общо новини по темата: 770
|предишна страница [ 1/129 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Промени в сутрешния блок на bTV
17:15 / 22.08.2025
Борис Сакскобургготски се хвана на хорото
16:14 / 22.08.2025
Може ли най-красивият убиец на морето да достигне Черно море?
15:24 / 22.08.2025
Защо чешмяната вода по родното Черноморие не е за приходящите тур...
15:07 / 22.08.2025
Скрито устройство в немски автомобил може да ви спаси в опасни си...
16:00 / 22.08.2025
Уилям и Кейт се местят
13:28 / 22.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Блъснатата в Слънчев бряг от АТВ Христина е изпаднала в клинична смърт
13:38 / 21.08.2025
Апартаментът на Тони Димитрова заприлича на цветарски магазин
12:39 / 21.08.2025
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
16:32 / 20.08.2025
Пак е без гадже
12:20 / 21.08.2025
Почина гласът на всички филми, които гледахме като деца
20:57 / 21.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета