Цяла нощ — буквално — Дара раздава автографи.Певицата пусна нов проект, който включва дигитален диск и книга със снимки.Желаещите да се сдобият с подпис се наредиха на дълга опашка, а Дара не отказа на никого и се разписваше до последния фен, пише HotArena.