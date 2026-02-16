Дара с важно решение
Откакто е отказала тютюна, Дара е качила няколко килограма, но това не я е спряло. Звездата прекарва почти всяка свободна минута във фитнеса, опитвайки се да свали всичко излишно.
Целта ѝ е ясна: да бъде в топ форма за предстоящото си представяне на "Евровизия" и да блесне на сцената с енергията и визията, които феновете ѝ очакват, пише HotArena.
Явор Зайн: Нашият ММА се промени завинаги, след създаването на фе...
19:12 / 15.02.2026
19:12 / 15.02.2026
