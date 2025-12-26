Дарин и Деян Ангелови се оказват и опитни бизнесмени. Те всъщност практикуват артистичната си професия повече като хоби, отколкото като нещо, на което да разчитат, за да се изхранват. Издържат се със строителен бизнес, който им носи впечатляващи приходи.Двамата братя се занимават с управление и развитие на строителен бизнес вече повече от 20 години". Фирмата им е регистрирана през 2005 г., а към момента те работят над луксозен комплекс в любимия на заможните софиянци квартал "Бояна", където имотите на зелено вървят по над 2700 евро на квадратен метър. "Блокове строим. Имаме фирма с Анатоли Лазаров от театър "Възраждане“. Аз от по-малък се развивам в строителството. Първият ми стаж е в "Главболгарстрой“ още преди да вляза в казармата. Дядо ми е строител, вуйчо ми също. Минах през цялата верига — помагах в геодезията, след това бях асфалтаджия, правех арматура, зидане. Първото нещо, което направих, е строителна фирма. Минах и през голямата криза 2007-2008 година“, разказва Деян.Той всъщност винаги е твърдял, че актьорската професия му харесва, но не е нещо, което е държал да се случи на всяка цена. Додо, както наричат актьора неговите приятели, е споделял, че е имал много варианти за развитие пред себе си, освен да играе на сцена. В крайна сметка е избрал да се развива и като артист, и като бизнесмен. До този момент братята са вдигнали няколко кооперации в столицата. Самите братя са си запазили във всеки блок жилища и за самите себе си и имат по няколко апартаментчета.Строителната фирма не е единственият бизнес, с които се занимава Деян.Той е съдружник в супер успешната продуцентска компания ‚Артвент“, която напоследък стои зад някои от най-гледаните представления и най-продаваните концерти в страната ни, включително на Любо Киров, Миро, Мария Илиева и даже комедийното шоу, което Оля Малинова прави с Елисавета Белобрадова от "Продължаваме промяната" - "Демократична България“, пише "Уикенд.