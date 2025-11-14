Дарин Ангелов точи лиги по Алекс Богданска
© Nova
Дарко обаче прояви жив интерес към Алекс и се показа галантен, като се появи в отлично настроение, танцува пред камерите и веднага се настани до Богданска.
"Може ли да се похвалим каква красота имаме в студиото?", обърна се той към зрителите.
"Къде е?", попита го Гала.
"До мен е", отговори той.
Закачливият момент стана вайръл в социалните мрежи.
/
/
В петък една зодия може да станете обект на глупава и много обидн...
22:52 / 13.11.2025
22:52 / 13.11.2025
След като му взеха книжката, Коцето подкара каруца с бял кон
21:25 / 13.11.2025
21:25 / 13.11.2025
Полицайка направи фурор в "Стани богат"
19:59 / 13.11.2025
19:59 / 13.11.2025
Той каза, че не била на нивото му и тя си намери друг
17:10 / 13.11.2025
17:10 / 13.11.2025
Голямата дъщеря на Клаудия Шифър е умалено нейно копие
16:14 / 13.11.2025
16:14 / 13.11.2025
