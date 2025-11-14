Панелистът на Гала Дарин Ангелов се оказа наистина голям кавалер особено като види красива жена. Това става ясно още в самото начало на сутрешното предаване на Nova "На кафе". Заедно с красавицата бе и нейният екранен партньор в "Биг брадър" Башар Рахал.Дарко обаче прояви жив интерес към Алекс и се показа галантен, като се появи в отлично настроение, танцува пред камерите и веднага се настани до Богданска."Може ли да се похвалим каква красота имаме в студиото?", обърна се той към зрителите."Къде е?", попита го Гала."До мен е", отговори той.Закачливият момент стана вайръл в социалните мрежи.